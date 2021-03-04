На Закарпатье из-за коронавируса умерла роженица: муж обвиняет медиков

Медик опровергла информацию о том, что жительница села Долгое Закарпатской области умерла из-за кесарева сечения. По ее словам, у роженицы была тяжелая форма COVID-19, которая вызвала пневмонию.

После операции роженицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку она не могла самостоятельно дышать. В таком состоянии она пролежала в больнице неделю.

"Женщина умерла от крайне тяжелого течения пневмонии", - завила медик.

Стоит отметить, что женщина родила ребенка и с ним все в порядке.

Муж женщины Сергей Щербатых в комментарии изданию "Закарпатський діалог" рассказал, что его жену в Ужгородский роддом отправили с Иршавской районной больницы 16 февраля.

"С 16 по 22 февраля врачи не оказывали помощи до тех пор, пока состояние не ухудшилось - сатурация упала до 32, и она начала задыхаться… и только тогда приняли на кесарево сечение", - отметил мужчина.

После хирургического вмешательства состояние женщины резко ухудшилось. Ее подключили к аппарату ИВЛ. Вечером 1 марта, на 7 сутки после кесарева сечения, она умерла.

По словам Сергея, со дня рождения ребенка живым он видел женщину трижды. Ее состояние ухудшалось почти каждый день. За несколько часов до ее смерти, он также был в больнице. Потом, когда вернулся домой, ему позвонили и сообщили о смерти жены.

Вчера, 3 марта, маму двоих детей похоронили.