На Закарпатье депутат сбил насмерть 19-летнего мотоциклиста: что известно (фото)

Полиция в Украине (фото: РБК-Украина)

Депутат райсовета устроил смертельное ДТП на Закарпатье

Депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд за рулем авто Toyota Land Cruiser сбил 19-летнего мотоциклиста, в результате чего парень погиб от тяжелых травм.

Смертельное ДТП произошло в селе Ботар на Закарпатье поздно вечером 22 июля. Об этом рассказал местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram.

Также он опубликовал фото с места трагической аварии. На снимках видно, что возле тела погибшего на дороге лежит мотоциклетный шлем.

Отмечается, что депутат на внедорожнике (номерной знак АО0022АХ) выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге. Молодой человек 2001 года рождения на байке после столкновения с авто получил травмы черепа, которые оказались несовместимы с жизнью.

На место ДТП прибыла полиция. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Глагола пишет, что депутат Удуд и раньше становился виновником смертельной аварии. Предыдущая, по данным журналиста, произошла в конце 1990-х годов, но "тогда мужчине удалось избежать наказания".

Как указывается на сайте Виноградовского районного совета, депутат Иван Иванович Удуд 1969 года рождения является беспартийным, проживает в селе Ботар, является пенсионером, имеет общее среднее образование. В райсовете он заместитель председателя фракции Демократической партии венгров Украины, является секретарем постоянной комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления.

По информации Глаголы, депутат райсовета Удуд является братом жены депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша.

Депутат Иван Удуд сбил насмерть мотоциклиста на Закарпатье (фото: t.me/VGlagola)

Небольшое село Ботар Виноградовского района Закарпатской области находится недалеко от границы с Венгрией и Румынией. В Ботаре действует первый в Украине и в целом в Восточной Европе музей леквара (сливового повидла).

Ранее сообщалось, что несколько дней назад на Закарпатье в ужасном ДТП погиб футбольный тренер и его дети.

Напомним также, что весной в страшном ДТП под Житомиром погиб известный банкир и экс-нардеп.