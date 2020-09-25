На Закарпатье от COVID-19 умер известный художник, который шутил о коронавирусе

Известный закарпатский художник Юрий Боднар шутил про коронавирус, но затем умер от него
Юрий Боднар, известный закарпатский художник, умер от коронавирусной инфекции. Ему было 65 лет, и он прославился, как мастер в жанре портретов, пейзажей. Накануне, в день своего рождения, он шутил о коронавирусе.
Про смерть художника рассказала его дочь Леся Боднар в Facebook
"Нема...сумно...тяжко... Спочивай з миром" - говорится в сообщении.
А друг семьи и коллега Боднара Николай Яцурак рассказал, что накануне художника и его жену госпитализировали с диагнозом COVID-19. Супруге стало лучше, а Юрия вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Знакомые сочувствуют семье из-за преждевременной потери в комментариях:
Отметим, что еще нынешним летом, отмечая свой 65-летний юбилей, Юрий Боднар скептически воспринимал опасность коронавируса.
"При короні залишаюсь, а вірусу зась", - шутил художник в ответ на поздравления.
На Закарпатье умер художник Юрий Боднар (скрин: facebook/Юрий Боднар)
Ранее мы писали, что в России умер известный артист, который прославился благодаря шоу "Кривое зеркало".