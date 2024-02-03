Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря

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Яке заспокійливе можна купити у Польщі

У Польщі можна придбати різні заспокійливі лікарські препарати. Серед кращих безрецептурних заспокійливих засобів варто згадати:

Magne B6 Forte

Labofarm, Tabletki uspokajające

Optimum, Tabletki uspokajające

VALDIX 400mg

YANGO Hapisiv

Natu.Care Sleep Well

Sundose, For Stress Relief

Sundose, Daily Balance

Oyono Noc

Jasnum Mood

Tonaxinum Forte

Olimp Forstres

Persen Forte

Valused

Valerin Max

Valerin Forte

Заспокійливі препарати можуть бути різні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Які ліки не можна купити без рецепта

У Польщі без рецепта можна придбати ліки першої необхідності - знеболювальні, жарознижувальні, снодійні, проти грипу, застуди, кашлю чи алергії, а також вітаміни та фітопрепарати.

Безрецептурні препарати позначають найчастіше абревіатурою ОТС (з англійської - Over the Counter Drug).

Водночас не можна купити без рецепта більшість ліків проти хронічних або тяжких захворювань, антибіотики.

Варто зазначити, що в Польщі існують два види рецептів:

електронний або онлайн-рецепт (виписується пацієнтам у більшості випадків)

паперовий (доступний в обмежених випадках)

Виписати рецепт у Польщі мають право: лікарі (приватної чи державної клініки), терапевти, стоматологи, медсестри, акушери, ліцензовані фармацевти, фельдшери або старші асистенти.

Цей документ може бути дійсним впродовж:

7 днів (найчастіше - для антибіотиків)

30 днів (в середньому - для більшості препаратів)

120 днів (найчастіше - для імунобіологічних препаратів)

Вітаміни можна купити без рецепта (ілюстративне фото: pixabay.com)

Яке найсильніше знеболювальне можна купити без рецепта

Без рецепта в Польщі можна придбати різні знеболювальні препарати (найчастіше - на основі ібупрофену чи парацетамолу). Серед найпопулярніших з них варто згадати:

Ibuprofen

Ketonal

Ketoprofen

Aspiryna

Paracetamol

Водночас найсильнішим знеболювальним, яке можна купити без рецепта, дехто вважає:

Pyralgina 500 mg

Ketokaps Max 50 mg

IBUM SUPERMAX

Інколи з болем краще одразу йти до лікаря (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як купити ліки у Польщі

Безрецептурні ліки в Польщі продаються практично всюди:

в аптеках

у супермаркетах

у магазинах побутової хімії та косметики

на автозаправних станціях (АЗС) тощо

Рецептурні ліки продаються фармацевтами в аптеках - за умови надання паперового рецепта або спеціального коду електронного рецепта з смс-повідомлення.

Після перевірки актуальності виписаного вам рецепта в системі, фармацевт без проблем продасть необхідний препарат.

Крім того, знайти та замовити (або забронювати у найближчій аптеці) необхідні ліки - як безрецептурні, так і рецептурні - можна онлайн:

на сайтах конкретних аптек (або мереж)

на спеціалізованих порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

у мобільних застосунках цих порталів (Doz, GdziePoLek, KtoMalek)

Додаток Doz.pl доступний для різних гаджетів (скріншот: m.doz.pl)

Які ліки можна брати до Польщі

Польське законодавство дозволяє ввозити на територію країни медичні препарати для власних потреб, але не більше п'ятьох найменших упаковок (наприклад, якщо лікарський засіб випускається в упаковках по 20, 30, 50 і 90 таблеток, через кордон офіційно можна провезти п'ять упаковок по 20 таблеток).

Така норма стосується всіх форм ліків (оскільки іншого не прописано):

твердих (таблеток, драже, капсул, гранул тощо)

м'яких (мазей, кремів, гелів тощо)

рідких (розчинів, настоянок, крапель тощо)

газоподібних (аерозолів)

Уточнюється водночас, що подорожуючим необхідно подбати про безпечне транспортування лікарських засобів (аби ампули не розбилися, аерозоль не "пшикав", а свічки не "потекли" під впливом тепла).

Для провезення через кордон рецептурних ліків варто взяти з собою документ, який підтверджує таку необхідність:

рецепт, виписаний лікарем

копію медичної картки пацієнта

чеки з аптек, де ви купували медикаменти

довідку від лікаря із зазначеним діагнозом, термінами лікування й необхідною кількістю препарату

При цьому документ із будь-якої медичної установи повинен бути завірений і мати підписи лікуючого та головного лікарів (або директора медзакладу).