Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта від лікаря

В аптеках Польщі без рецепта можна придбати різні ліки, включаючи знеболювальні таблетки. Асортимент варіюється від простих препаратів для полегшення симптомів застуди до засобів для лікування безсоння та алергії.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, які ліки можна купити у польських аптеках без попереднього лікарського призначення.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Ukrainian in Poland, natu.care, Nowa Farmacja, Ukrayina.pl, UAinKrakow.
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У Польщі можна придбати різні заспокійливі лікарські препарати. Серед кращих безрецептурних заспокійливих засобів варто згадати:
Заспокійливі препарати можуть бути різні (ілюстративне фото: pixabay.com)
У Польщі без рецепта можна придбати ліки першої необхідності - знеболювальні, жарознижувальні, снодійні, проти грипу, застуди, кашлю чи алергії, а також вітаміни та фітопрепарати.
Безрецептурні препарати позначають найчастіше абревіатурою ОТС (з англійської - Over the Counter Drug).
Водночас не можна купити без рецепта більшість ліків проти хронічних або тяжких захворювань, антибіотики.
Варто зазначити, що в Польщі існують два види рецептів:
Виписати рецепт у Польщі мають право: лікарі (приватної чи державної клініки), терапевти, стоматологи, медсестри, акушери, ліцензовані фармацевти, фельдшери або старші асистенти.
Цей документ може бути дійсним впродовж:
Вітаміни можна купити без рецепта (ілюстративне фото: pixabay.com)
Без рецепта в Польщі можна придбати різні знеболювальні препарати (найчастіше - на основі ібупрофену чи парацетамолу). Серед найпопулярніших з них варто згадати:
Водночас найсильнішим знеболювальним, яке можна купити без рецепта, дехто вважає:
Інколи з болем краще одразу йти до лікаря (ілюстративне фото: pixabay.com)
Безрецептурні ліки в Польщі продаються практично всюди:
Рецептурні ліки продаються фармацевтами в аптеках - за умови надання паперового рецепта або спеціального коду електронного рецепта з смс-повідомлення.
Після перевірки актуальності виписаного вам рецепта в системі, фармацевт без проблем продасть необхідний препарат.
Крім того, знайти та замовити (або забронювати у найближчій аптеці) необхідні ліки - як безрецептурні, так і рецептурні - можна онлайн:
Додаток Doz.pl доступний для різних гаджетів (скріншот: m.doz.pl)
Польське законодавство дозволяє ввозити на територію країни медичні препарати для власних потреб, але не більше п'ятьох найменших упаковок (наприклад, якщо лікарський засіб випускається в упаковках по 20, 30, 50 і 90 таблеток, через кордон офіційно можна провезти п'ять упаковок по 20 таблеток).
Така норма стосується всіх форм ліків (оскільки іншого не прописано):
Уточнюється водночас, що подорожуючим необхідно подбати про безпечне транспортування лікарських засобів (аби ампули не розбилися, аерозоль не "пшикав", а свічки не "потекли" під впливом тепла).
Для провезення через кордон рецептурних ліків варто взяти з собою документ, який підтверджує таку необхідність:
При цьому документ із будь-якої медичної установи повинен бути завірений і мати підписи лікуючого та головного лікарів (або директора медзакладу).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якими проблемами стикаються українські біженці у Польщі.
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