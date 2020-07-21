Захват автобуса с заложниками в Луцке: появились видео со стрельбой

В Луцке захватили автобус с людьми (коллаж: РБК-Украина)

В Луцке террорист захватил автобус с заложниками, потому что выступает против "системы"

В Луцке террорист захватил автобус с заложниками. Он сам сообщил об этом в 9:25 утра 21 июля, заявив, что имеет при себе оружие и взрывчатые вещества. Недавно появились новые видео с места событий, на которых слышна стрельба и видна работа спецназа.

Сейчас рейсовый автобус "Берестечко-Красиловка" припаркован в центре города неподалеку от памятника Леси Украинки. В автобусе находится около двадцати заложников.

На одном из видео, слышны звуки выстрелов и суматоха.

Как оказалось, злоумышленник осуществил два выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая, к счастью не взорвалась. Об этом сообщают в Telegram "Департамент карного розшуку".

Захват автобуса с заложниками в Луцке (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Сам террорист никаких конкретных требований не предъявляет. Накануне он опубликовал видео, в котором обвинял в чем-то "систему".

"С днем антисистемы, не обманывайте себя, празднуйте правду", - говорит мужчина с автоматом и в берете аля Че Гевара.

На другом видео с места событий можно заметить, что несколько окон в автобусе прострелены.

Видео с места захвата автобуса в Луцке (YouTube/Волинські Новини)

Полиции террорист представился Максимом Плохим. В сети можно найти его профиль, который наполнен разного рода заявлениями. Называет он себя писателем, автором книги. В ней описывается пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Сейчас в городе полиция ввела план "Заложник", а СБУ план "Бумеранг". К месту событий приехали бронетранспортеры.

В центре Луцка проходит спецоперация (видео: YouTube/Під прицілом НОВИНИ)

На социальной странице террорист опубликовал текст, который можно расценивать, как требования.

"Аваков, Порошенко, Пинчук, Коломойский, Ахметов, Медведчук должны одновременно выложить записи - "я террорист в законе". А Зеленский должен написать - "фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорится в сообщении.

Требования Максима Плохого (фото: соцсети)

Напомним, что террорист сам позвонил в полицию утром, 21 июля, сообщив про захват заложников. Также он заявил, что в городе заложено еще одно взрывное устройство.