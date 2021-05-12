Не захотел стать шашлыком: в Запорожье черный барашек блуждает улицами города

Оказалось, что барашек разгуливает улицами города уже вторую неделю. До этого его видели несколько раз автомобилисты, когда животное хотело перейти оживленный проспект.

Пользователи сети говорят, что барашка за несколько дней до Пасхи купила шашлычная и привязала на улице, но у животного оказалась большая воля к жизни, и Валере удалось убежать.

Местные жители требуют "свободу Валере" и даже собираются его выкупить, чтобы спасти.

В Запорожье черный барашек разгуливает по Запорожью (видео: YouTube)