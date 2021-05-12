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Не захотел стать шашлыком: в Запорожье черный барашек блуждает улицами города

Новина українською →
Запорожье, Среда 12 мая 2021 21:50
Не захотел стать шашлыком: в Запорожье черный барашек блуждает улицами города Коллаж РБК-Украина: в Запорожье барашек гуляет по улице
Автор: Роман Мирончук

Черный барашек гулял под областным управлением СБУ в Запорожье. Животное сняли на видео очевидцы. Люди говорят, что его зовут Валера и он убежал от хозяев шашлычной.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оказалось, что барашек разгуливает улицами города уже вторую неделю. До этого его видели несколько раз автомобилисты, когда животное хотело перейти оживленный проспект.

Пользователи сети говорят, что барашка за несколько дней до Пасхи купила шашлычная и привязала на улице, но у животного оказалась большая воля к жизни, и Валере удалось убежать.

Местные жители требуют "свободу Валере" и даже собираются его выкупить, чтобы спасти.

В Запорожье черный барашек разгуливает по Запорожью (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве возле станции метро "Бориспольская" заметили молодого олененка. Он спокойно прогуливался возле подземки и не боялся, что возле него находились люди.

В комментариях в сети украинцы отметили, что на животном есть ошейник.

Мы также писали о том, что под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежало на дорогу и попало под колеса автомобиля.

К сожалению, выжить лосю не удалось. У автомобиля также обнаружены повреждения. На место ДТП приехали патрульные, которые начали устанавливать причины аварии.

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