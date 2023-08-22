Захищають від хвороби та омолоджують шкіру: які овочі обов'язково повинні бути в раціоні

Шпинат

Дієтолог розповіла, що шпинат називають суперпродуктом. Він багатий на вітаміни А, С і К, залізо і фолієву кислоту.

Шпинат зміцнює імунну систему, підтримує здорове функціонування клітин і покращує загальне самопочуття. Також це чудове джерело заліза, яке допомагає створювати гемоглобін, що доставляє кисень тканинам вашого тіла.

У шпинаті міститься йод, і тому він цілюще впливає на роботу щитоподібної залози.

Вживання шпинату дуже корисно для здоров'я очей, в ньому міститься лютеїн і інші речовини, що захищають нервові клітини та запобігають такому серйозному захворюванню, як дистрофія сітківки.

Червоний болгарський перець

Такий перець дуже корисний для імунітету та підтримує молодість шкіри. До того ж овоч містить антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, сприяючи сильному захисту від хвороб.

Фолієва кислота в складі перцю вкрай корисна для жіночої репродуктивної системи. Перець дуже корисний для вагітних, оскільки запобігає випадінню нігтів, зубів і волосся в цей період. Цей овоч омолоджує шкіру і знижує ризик розвитку раку грудей.

Броколі

Броколі містить вітаміни С, Е та антиоксиданти. Також підтримує імунну функцію, нейтралізуючи шкідливі речовини та підвищуючи здатність організму боротися з інфекціями.

Корисна дітям, дорослим, а особливо літнім людям завдяки формуванню кісткової тканини, що робить кістки і суглоби міцними.

Морква

В овочі міститься каротин, який позитивно впливає на обмін речовин в організмі. При його нестачі можуть проявитися порушення - лупа, сухість шкіри, ламкість нігтів і волосся.

Вітамін А підтримує вироблення лейкоцитів, невідʼємної частини імунної відповіді організму.

Морквяний сік рекомендується в якості загальнозміцнювальний засіб і джерела вітамінів. Він допомагає швидкому відновленню після перенесених вірусних захворювань. Цьому сприяє наявність вітаміну C в коренеплоді.