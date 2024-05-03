Захищав пораненого побратима. На фронті героїчно загинув актор театру і кіно Євген Шумілов

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель Євгена Шумілова розповів його близький друг Іван Марченко.

"Друзі, із глибоким сумом хочу повідомити, що 30 квітня на фронті, захищаючи пораненого побратима, загинув мій близький друг Євген Шумілов. Євген був актором театру і кіно, два роки тому мобілізувався до лав ЗСУ і вірно служив та захищав Україну", - йдеться у дописі чоловіка у Facebook.

Товариш військовослужбовця додав, що той назавжди залишиться в його серці - життєрадісним, позитивним, бадьорим і справжнім.

"У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю, тому небайдужі можуть допомогти - залишу посилання на банку у біо. Вся інформація щодо прощання буде згодом. Спочивай з миром, друже, ми любимо тебе і сподіваємося, що Ти зараз в кращому місці. Слава Герою України!" - підсумував друг Шумілова.

Публікація Марченка (скріншот: facebook.com/ivan.marchenko.946)

На трагічну новину відреагував також режисер Антоніо Лукіч, який працював із військовослужбовцем на знімальному майданчику рекламного ролика.

"Загинув Євген Шумілов. Актор та воїн. Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женю, світла пам'ять…", - йдеться у дописі.

Допис Лукіча (скріншот: facebook.com/antonio.lukich)

Допомогти рідним загиблого захисника України можна за посиланням на "банку" Monobank.

Життя й досягнення Євгена Шумілова

Євген Шумілов навчався у київській середній школі №306, після чого у 2014 році закінчив Київський національний університет театру, кіно й телебачення імені Карпенка-Карого.

Євген Шумілов (фото: facebook.com/evgeniy.shumilov.9)

Грав у театральних виставах і знімався у серіалах. Серед проектів, у яких він брав участь, варто згадати такі:

"Речовий доказ"

"Реальна містика"

"Сидоренки-Сидоренки"

"Швидка"

"Агенти справедливості"

"Відділ 44" тощо

Брав участь молодий актор і у зйомках реклами "Нової пошти".

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шумілов мобілізувався до лав ЗСУ Служив ротним медиком - 3-ї роти 1 механізованого батальону 3 ОШБр.