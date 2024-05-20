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Захищає від хвороб серця та сприяє схуднення: що потрібно їсти для здоров'я організму

Чим корисний щавель для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом весни раціон людини значно урізноманітнився. При приготуванні страв усі почали частіше використовувати зелень, зокрема щавель. Як виявилось, він дуже корисний для організму, тому він має бути у раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Dietetycy.

Користь для кишківника

Здоровий кишківника - одна з основ гарного самопочуття. Тому варто включити у свій раціон якомога більше продуктів, які будуть підтримувати функції кишківника.

Клітковина забезпечує тривале відчуття ситості та запобігає таким недугам, як здуття живота чи закреп. 100 г щавлю містить 2,9 г клітковини.

Регулярне споживання клітковини може сприяти профілактиці серцево-судинних захворювань, а також покращує чутливість до інсуліну, запобігає стрибкам рівня глюкози в крові після їжі.

Щавель містить сполуки, що зв’язують кальцій, і речовини, які називаються дубильними. Це робить щавель корисним у боротьбі з діареєю. 

Підтримка при гіпертонії

У 100 г щавлю міститься 333 мг калію. А піклування про потрібну кількість калію в раціоні є чудовою профілактикою серцево-судинних захворювань.

Також вітамін А і бета-каротин запобігають старінню. Вітамін А зменшує дегенерацію жовтої плями та катаракту.

У 100 г щавлю міститься  2,5 мкг бета-каротину.

Вплив на імунну систему 

Щавель також містить і вітамін С. Правильний рівень вітаміну С відіграє ключову роль у формуванні імунітету.

До того ж щавель ще є джерелом антиоксидантів. Вони відповідають за нейтралізацію вільних радикалів. Антиоксиданти можуть допомогти запобігти багатьом хронічним захворюванням, включно з хворобами серця, раком і діабетом 2 типу.

Сприяє схудненню

Щавель сприяє регулярному випорожненню кишківника і схудненню через вміст клітковини. Його харчові волокна допомагають регулювати рівень холестерину і цукру в крові. 

Також продукти, багаті клітковиною, дають відчуття ситості, що сприяє зниженню ваги та контролю ваги.

Кому не можна їсти щавель 

Не можна їсти щавель при таких станах:

  • при гастриті, виразці, а також людям з частою печією, оскільки в листі міститься багато кислоти.
  • при подагрі і високому рівні сечової кислоти в крові від продукту краще відмовитися
  • камені в нирках і інші хвороби нирок є суворим протипоказанням до вживання цієї зелені
  • не можна давати щавель дітям до 5 років

 

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ЗеленьДієтолог