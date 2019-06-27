Захар любил расследования: соседи рассказали про убитого 9-летнего мальчика

Зверское убийство 9-летнего Захара Черевко в Киеве в Дарницком районе вызвало широкий резонанс. Полиция оперативно задержала убийцу ребенка - нелюдем оказался брат отчима Ярослав Богдан, который нанес малышу три десятка ударов ножом и молотком. Соседи по дому рассказывают, что Захар был очень общительный и увлекался расследованиями, передает Obozrevatel.

По словам соседки-пенсионерки, мальчик старался помогать пожилым людям. На лестнице брал под руку и поддерживал, чтобы помочь подняться.

"Я иду по лестнице, мне трудно. Тут Захар спускается, говорит, давайте я вам помогу, и берет меня под руку. Отказываюсь, но он говорит, нет, бабушка, я вам помогу", - рассказывает женщина.

Убийство шокировало жителей двора. Люди не понимают, как у человека могла подняться рука совершить такое жуткое преступление, там более - лишить жизни ребенка.

Убийство Захара Черевко - подозреваемый Ярослав Богдан (Фото: Нацполиция)

Соседи вспоминают Захара как хорошего, открытого и общительного мальчика.

Одна из женщина рассказала, что однажны в очереди к врачу в больнице встретила Захара с его бабушкой.

"Так сколько мы там сидели, он постоянно разговаривал. Что-то рассказывал, доказывал ей. Удивительный ребенок", - сказала она.

Другие рассказывают, что мальчик был веселым и улыбчивым.

Бабушка Захара Любовь Анатольевна сообщила, что внук сначала мечтал стать пожарным, потом - полицейским.

"Ему всегда нравились уголовные расследования, он смотрел такие передачи как "Агенты справедливости", - рассказала она.

Захар Черевко (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как сообщалось, ранее стала известна жуткая причина, из-за которой убили Захара Черевко.

Также мы писали о том, что в полиции рассказали детали убийства 9-летнего мальчика в Киеве.

Напомним, недавно соседи Дарьи Лукьяненко рассказали свою версию о том, почему девочку не нашли сразу.