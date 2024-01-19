"Загублене шосе": 5 цікавих фактів про фільм Девіда Лінча, які змусять подивитися цей кіношедевр

25 січня в українському прокаті виходить відреставрований фільм 1997 року відомого в кіно і не тільки сюрреаліста Девіда Лінча - "Загублене шосе". Але окрім його слави та номінації на Оскар, до роботи над стрічкою були додані кращі з найкращих.
Напередодні прокату фільму РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше цікавих фактів про тих, хто стоїть за картиною та чому її варто подивитися.
Раніше ми розповідали про сучасні українські фільми, які зображують епоху 90-х.
Також читайте наш матеріал про 20 оскароносних комедій, які потрібно переглянути прямо зараз.