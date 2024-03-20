Загроза чи видовище? До Землі мчить вибухонебезпечна зелена "комета Диявола" (фото)

Що треба знати про "комету Диявола"

Справжня назва "комети Диявола" - комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks). Диявольською її назвали через помічену раніше незвичну форму (здавалося, начебто в неї були демонічні роги, які пізніше зникли).

Це небесне тіло відкрив 12 липня 1812 року французький астроном Жан-Луї Понс. Дещо пізніше дослідники встановили, що період обертання цієї яскравої кріовулканічної комети навколо Сонця - близько 70 років, а діаметр ядра - близько 17 кілометрів.

Вибухонебезпечною цю комету називають через те, що, наближаючись до Сонця, її жерло здійснює інтенсивні "викиди" матеріалу (кріомагми).

Це відбувається внаслідок нагрівання - коли тиск в ядрі комети збільшується і наявні в ньому азот і оксид вуглецю вибухають, викидаючи назовні крижані уламки.

При цьому комета стає набагато яскравішою, ніж зазвичай, адже її "хвіст" суттєво збільшується.

Комета 12P/Pons-Brooks (фото: en.wikipedia.org)

Нещодавнє відкриття

Нещодавно дослідники виявили, що "комета Диявола" має прихований спіральний вихор світла навколо свого "крижаного серця", який можна помітити лише після спеціальної обробки (редагування) знімків.

9 березня астрофотограф Ян Ерік Валлестад зробив з Норвегії нові високодеталізовані зображення 12P і її довгого "хвоста".

Після використання спеціального програмного забезпечення для фокусування на змінній інтенсивності світла комети, він зміг виділити невидиму раніше спіраль в її комі (хмарі пилу й газу, що оточує ядро комети).

"Комета Диявола" після обробки (фото: astrobin.com/Jan Erik Vallestad)

Подібну спіраль можна побачити й на знімках латвійського астрофотографа Юріса Сеннікова, який скопіював техніку обробки зображень, використану Валлестадом.

За його словами, таку "структуру" комети, без обробки можна легко пропустити.

Ще одна обробка зображення 12P (фото: spaceweather.com)

На думку дослідників, спіральна форма може бути викликана невеликими гейзерами на поверхні 12P, які "викачують" потоки кріомагми, а також обертанням небесного тіла - тоді крижані струмені буквально закручуються у завихрення.

Чи загрожує ця зелена комета Землі

Нині "комета Диявола" рухається внутрішньою частиною нашої системи до Сонця зі швидкістю близько 64 500 км/год.

У квітні 12P досягне найближчої точки до Сонця, після чого полетить у напрямку Землі. Облетівши нашу планету небесне тіло має "катапультуватися" в інші частини космічного простору.

За словами науковців, жодної небезпеки для Землі "комета Диявола" наразі не становить.

Хто і коли може побачити "комету Диявола"

Востаннє 12P можна було побачити із Землі неозброєним оком у 1954 році.

Очікується, що у квітні поточного року комета досягне перигелію - найближчої точки до Сонця. У цей момент вона буде сяяти найбільш яскраво.

До кінця травня небесне тіло зближатиметься із Землею і 2 червня сягне найближчої точки до Землі (відстані близько 232 млн кілометрів).

Саме тоді його можна буде побачити на нічному небі неозброєним оком.

Водночас дехто наголошує, що зелену "комету Диявола" можна буде побачити набагато раніше - під час сонячного затемнення у Північній Америці 8 квітня.