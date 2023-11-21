"Загризають на смерть". У Києві собаки екс-"регіонала" тримають у страху весь район

Деталі скандалу із собаками екс-регіонала

Наталя стверджує, що два алабаї гуляють районом без власників, травмують людей і вбивають кішок і собак. Киянка скаржиться, що родина Башунів спокійно залишається непокараною.

"Так-так, два дорослі собаки серйозної породи, без намордників, повідків та адресників гуляють вулицями та парками Пріорки. Другий рік поспіль. Звичайно, на своєму маршруті вони зустрічають інших собак, менших порід. І просто загризають їх на смерть. На очах господарів, які не можуть зупинити цю агресивну атаку. На очах дітей, що верещать від жаху. Я не перебільшую, є відео", - стверджує киянка.

Вадим Башун зі своїми собаками (фото: Facebook/Вадим Башун)

Киянка розповіла кілька історій людей, чиї тварини постраждали від алабаїв. Наприклад, собаки Башуна розірвали хаскі Алли Жаворонкової.

За словами Кириченко, алабаї також загризли на смерть собаку Наталії, яка скаржиться на панічні атаки та боїться вийти з квартири.

"Я не можу вже другий тиждень поспіль вийти з квартири, у мене починаються панічні атаки. У мене постійно перед очима ці два алабаї, я постійно чую передсмертний крик моєї нещасної Асі", - цитує Наталя слова господарки собаки, яку загризли алабаї.

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Кириченко зазначила, що всі постраждалі писали заяви до поліції й мають свідчення з ветеринарних клінік про причини загибель тварин. Також є довідки з лікарень про отримані травми від собак.

Але родина Башуна досі залишається безкарною.

"Башун уміло вирішує ці питання. Але людям він розповідає, що зробив уже все можливе, щоб алабаї не тікали з двору. Мовляв, і вольєр у них є, і два паркани навколо будинку. Все, що можна було, людина вже зробила. А, ще варто розповісти і про дружину пана Башуна - Ларису. Лариса Альбертівна менш комунікабельна, ніж її чоловік. Вона нічого не пояснює постраждалим, а лише коротко та сухо відповідає: "У нас для вас немає грошей, щоб заплатити за ліки від укусів". На щеплення для своїх алабаїв у родини, каже, також грошей", - розповіла авто поста.

Що думають мешканці Києва

У коментарях кияни написали, що бачили неодноразово алабаїв, які гуляють самі собою, без повідців та намордників.

Алабаї гуляють одні (фото: Нацполіція)

Також мешканці Києва пишуть, що господарів собак потрібно обов'язково притягнути до відповідальності, а самі тварини не винні.