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Загремевшая в "Миротворец" блогерша извинилась за оскорбления украинского языка: видео раскаяния

Автор: Владимир Костырин

Киевская блогерша Лиза Леоненко, которая попала в скандал из-за оскорбительных высказываний об украинском языке и всех, кто на нем разговаривает, извинилась за выходку. 15-летняя девочка также попыталась объяснить свой "хейтспич" в сети, вызвавший широкий резонанс.

Украинка опубликовала видео с раскаяниями в своем в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша с ником maybe_lizaaaaa, попавшая после скандала в базу на сайте "Миротворец" - за "сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины", и в качестве "жертвы психологического насилия и российско-террористической пропаганды" - в этом ролике говорила на украинском языке, который всего несколько дней назад грубо поносила.

"Я прошу прощения за негативные высказывания относительно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки - и я не исключение", - рассказала Леоненко.

По словам блогерши, ее побудила записать печально известное циничное видео обида на критику ее произношения со стороны других - мол, это была такая реакция.

"На самом же деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею... но с малюсеньким акцентом", - отметила подросток.

При этом Леоненко подчеркнула, что ей нравится жить в Украине, и она "ни одного обидного слова в сторону этой страны не сказала".

Дочка сотрудника Государственной службы спецсвязи и защиты информации и владелицы столичной сети фаст-фуда выразила надежду, что ее поймут и простят за проступок.

"Я не хотела обижать людей. Извините", - резюмировала Лиза.

Видео: TikTok-блогерша Лиза Леоненко оправдалась за оскорбления украинского языка

Ранее сообщалось, что известного шоумена сняли с эфира из-за скандального видео об украинском языке.

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Новости Украины скандалукраинский языкблогер
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