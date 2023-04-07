UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 доньки

Загинув Антон Дербілов (колаж Styler)
Автор: Василина Копитко

6 квітня у боях на Луганщині загинув харківський художник, скульптор і музикант Антон Дербілов на псевдо "Патрік". Військовий потрапив під мінометний обстріл.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України у Facebook.

Що відомо про загиблого героя

43-річний Антон Дербілов проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця", - йдеться у повідомленні бригади.

Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

Антон Дербілов пішов в армію у лютому 2022 року (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Антон Дербілов разом із дружиною Катериною заснували студію Sirko Toys. Вони створили тисячі унікальних моделей олов'яних солдатиків.

Серед їхнього доробку мініатюрні козаки з армії Богдана Хмельницького, а також кумедні воїни - морські свинки в костюмі іспанського алебардника та солдатики для іграшкових армій - від епохи античності до ХХ століття.

Також скульптор створював бюсти видатних гетьманів і полководців України та інших країн.

Антон був шанованим скульптором (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

У загиблого героя залишилась дружина Катерина і троє доньок.

У художника лишилася дружина Катерина і троє доньок (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов.

Читайте також про те, що у лікарні Дніпра знайшли нацгвардійця, якого вважали мертвим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Українизагибель героя