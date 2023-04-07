Загинув відомий харківський художник і скульптор Антон Дербілов. Без батька залишилося 3 доньки

Що відомо про загиблого героя

43-річний Антон Дербілов проходив службу у 5 Слобожанській бригаді НГУ з лютого 2022 року.

"6 квітня внаслідок мінометного обстрілу Антон отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю у руках. Жив та загинув як Герой. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким гвардійця", - йдеться у повідомленні бригади.

Антон Дербілов був ветераном Слобожанського контрнаступу. За життя нагороджений медалями "За хоробрість у бою", "Незламним героям російсько-української війни" та за "Доблесну службу".

Антон Дербілов пішов в армію у лютому 2022 року (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Антон Дербілов разом із дружиною Катериною заснували студію Sirko Toys. Вони створили тисячі унікальних моделей олов'яних солдатиків.

Серед їхнього доробку мініатюрні козаки з армії Богдана Хмельницького, а також кумедні воїни - морські свинки в костюмі іспанського алебардника та солдатики для іграшкових армій - від епохи античності до ХХ століття.

Також скульптор створював бюсти видатних гетьманів і полководців України та інших країн.

Антон був шанованим скульптором (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

У загиблого героя залишилась дружина Катерина і троє доньок.

У художника лишилася дружина Катерина і троє доньок (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)