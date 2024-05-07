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Загинув відомий "госпітальєр". Він завжди був опорою для побратимів

Вічна пам'ять герою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Днями на фронті - під час роботи на Авдіївському напрямку - загинув Сергій Казнадій "Гера". Він був добровольцем із медичного батальйону "Госпітальєри".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "Медичний Добровольчий Батальйон Госпітальєри" у Facebook розповідає, що відомо про цю трагічну подію.

Повідомлення про загибель

Про трагічну подію повідомили 6 травня самі "Госпітальєри".

"Вчора під час роботи на фронті загинув наш побратим - госпітальєр Сергій Казнадій. Друже "Гера", ти був людиною з неймовірною душею та добрим серцем. Сміливий духом, "Гера" завжди був опорою для свого екіпажу. Він загинув, працюючи на Авдіївському напрямку", - йдеться у дописі батальйону у Facebook.

Побратими висловили глибокі співчуття родині полеглого бійця й наголосили, що це - "невимовний біль для всього батальйону".

"Дата, місце та час прощання з госпітальєром "Герою" буде повідомлено пізніше", - уточнюється у публікації.

Публікація "Госпітальєрів" (скріншот: facebook.com/hospitallers)

Допомогти родині "Гери" можна за такими реквізитами:

  • 4149 4999 9719 4954 - Світлана Казнадій (картка дружини)
  • 5168 7451 1319 6924 - Згуральска Наталя (картка дочки)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про 10-річну оборону Авдіївки.

Читайте також, що відомо про розстріл українських полонених в Авдіївці та Веселому.

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