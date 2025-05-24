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Загинув у нерівному бою: відома співачка щемливо вшанувала пам'ять Героя України, якому назавжди 24

Субота 24 травня 2025 16:49
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Загинув у нерівному бою: відома співачка щемливо вшанувала пам'ять Героя України, якому назавжди 24 Співачка Надія Шестак (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надія Шестак відвідала пам'ятний захід на честь на честь Героя України Сергія Божка, який загинув на фронті. Захиснику нашої країни було всього 24 роки.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли в прес-службі.

Пам’ятний захід, який ініціювала голова правління Міжнародного руху "За сімейні цінності" Наталія Федорчук, відбувся у Журавці Чернігівської області. Саме там народився та виріс Божко.

"Подія була організована на щире прохання матері загиблого воїна і стала актом глибокої пошани до молодого захисника, який віддав своє життя за свободу України", - пояснили в прес-службі.

Сергій Божко - боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Він загинув у бою поблизу села Луганське на Донеччині. Захиснику було лише 24 роки. Один у нерівному бою, він стримав ворожий наступ, врятувавши життя своїх побратимів.

"Ми несемо цю пам’ять крізь серце - як пісню, яку він не встиг доспівати… І тепер ми її доспіваємо разом", - сказала Федорчук, звертаючись до присутніх.

Співачка Шестак виконала пісню "Сину, сину, ангел мій" та підтримала матір загиблого героя.

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