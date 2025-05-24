Загинув у нерівному бою: відома співачка щемливо вшанувала пам'ять Героя України, якому назавжди 24
Співачка Надія Шестак відвідала пам'ятний захід на честь на честь Героя України Сергія Божка, який загинув на фронті. Захиснику нашої країни було всього 24 роки.
Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли в прес-службі.
Пам’ятний захід, який ініціювала голова правління Міжнародного руху "За сімейні цінності" Наталія Федорчук, відбувся у Журавці Чернігівської області. Саме там народився та виріс Божко.
"Подія була організована на щире прохання матері загиблого воїна і стала актом глибокої пошани до молодого захисника, який віддав своє життя за свободу України", - пояснили в прес-службі.
Сергій Божко - боєць 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Він загинув у бою поблизу села Луганське на Донеччині. Захиснику було лише 24 роки. Один у нерівному бою, він стримав ворожий наступ, врятувавши життя своїх побратимів.
"Ми несемо цю пам’ять крізь серце - як пісню, яку він не встиг доспівати… І тепер ми її доспіваємо разом", - сказала Федорчук, звертаючись до присутніх.
Співачка Шестак виконала пісню "Сину, сину, ангел мій" та підтримала матір загиблого героя.
May 24, 2025
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