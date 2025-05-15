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Загинув Максим Неліпа - відомий актор, телеведучий і військовий

Максим Неліпа загинув на війні (фото: facebook.com/NelipaMax)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Український актор, шоумен і військовослужбовець Максим Неліпа загинув на війні. Він поліг 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис його дружини Тамари у Facebook.

Що відомо про загибель Неліпи

Як повідомила дружина Максима, наразі триває слідство щодо обставин його загибелі. 

Вона не уточнила подробиць, але зворушливо попрощалась із чоловіком.

"Більше немає з нами Максіка. Загинув у бою. Я пишу це і сама собі не вірю. Так не мало статися. Поки що ще мало інформації. У зв'язку з надважкою обстановкою в країні потрібно чекати, йде слідство обставин", - написала жінка.

Допис Тамари Неліпи (скриншот: facebook.com/Дмитро Оскін)

Реакція українців на смерть актора

Смерть Неліпи стала шоком для багатьох українців. 

У соцмережах колеги, друзі та шанувальники висловлюють співчуття родині загиблого.

"Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті. Спочивай, друже", - написала телеведуча Олена Філонова.

Олена Філонова про смерть Неліпи (скриншот)

"Боже, Боже… Світла вічна пам’ять акторові. Генофонд України…" - додала кінопродюсерка Наталія Хазан.

"Макса більше немає…", - прокоментував у Facebook заступник гендиректора київського "Динамо" Максим Радуцький. 

Хазан та Радуцький про смерть Неліпи (скриншот)

"Максим Нелипа вічна і світла пам'ять… Клятва війна триває... Щирі співчуття  рідним, близьким, друзям, побратимам і посестрам. Честь", - прокоментував військовослужбовець і блогер Анатолій Штефан.

Анатолій Штефан про загибель Неліпи (скриншот)

Хто такий Максим Неліпа

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві.

Був зіркою КВК, а всенародну популярність і любов здобув як ведучий телелотереї "Хто там?" на 1+1 і популярних шоу "Програй мільйон" на ICTV та "Підйом" на Новому каналі.

У 2007-му брав участь у проекті "Танці з зірками" в парі з Оленою Шоптенко. 

У 2017 році приєднався до команди "Дизель-шоу" і брав участь в різних гумористичних проєктах "Дизель Студіо".

З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році він добровільно приєднався до Збройних сил України. У січні 2025 року був поранений на фронті, переніс кілька операцій у Дніпрі та після реабілітації знову повернувся до служби.

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