Загинув 24-річний пілот-Герой Данило Мурашко. Він відвів літак від житлових будинків

Подробиці смерті героя

Українського штурмовика Су-25 було збито ворожим винищувачем у районі населеного пункту Шабельківка, що під Краматорськом.

Льотчик до останньої секунди намагався відвести підбитий літак від житлових будівель селища. У зв'язку з цим він втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватись і загинув героїчною смертю.

Данило Мурашко загинув смертю Героя (фото: facebook.com/299brigade)

З першого дня повномасштабної збройної агресії російської федерації офіцер сумлінно і мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, виявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм і бездоганне служіння українському народу, був відданим товаришем і яскравим прикладом для військовослужбовців.

З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника.

Завдяки вмілим діям неодноразово здійснював виведення авіаційної техніки з-під авіаційних та ракетних ударів супротивника. За визначні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.

Майора Мурашко нагороджено посмертним званням "Герой України" (фото: wikipedia.org)

За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність та відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини подано до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).