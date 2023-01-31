Загинув 24-річний пілот-Герой Данило Мурашко. Він відвів літак від житлових будинків

В Донецькій області в повітряному бою загинув пілот Данило Мурашко. Під час виконання бойового завдання він був підбитий ворожим винищувачем. Це сталося 29 січня.
Про трагічну новину у Facebook повідомила 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Никифорова.
Українського штурмовика Су-25 було збито ворожим винищувачем у районі населеного пункту Шабельківка, що під Краматорськом.
Льотчик до останньої секунди намагався відвести підбитий літак від житлових будівель селища. У зв'язку з цим він втратив висоту, не зміг безпечно катапультуватись і загинув героїчною смертю.
З першого дня повномасштабної збройної агресії російської федерації офіцер сумлінно і мужньо виконував усі поставлені бойові завдання, виявляв при цьому героїчну відданість військовій справі, патріотизм і бездоганне служіння українському народу, був відданим товаришем і яскравим прикладом для військовослужбовців.
З 24 лютого 2022 року по 27 січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт. У складних умовах протидії протиповітряних засобів та винищувачів противника знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, близько 600 осіб живої сили противника.
Завдяки вмілим діям неодноразово здійснював виведення авіаційної техніки з-під авіаційних та ракетних ударів супротивника. За визначні досягнення у боротьбі з ворогом нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх трьох ступенів.
За виявлені у захисті державних інтересів особисті мужність та відвагу, зміцнення обороноздатності та безпеки України майор Мурашко Данило Геннадійович командуванням військової частини подано до присвоєння звання "Герой України" (посмертно).
Читайте також, боєць ЗСУ врятував триметрового пітона із підбитого російського танка.