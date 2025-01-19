Загибель туристки на курорті Драгобрат. Що відомо про дівчину та яку важливу деталь помітили свідки трагедії

Ім'я дівчини, яка загинула на курорті Драгобрат

Так, вже відомо, що загиблій, яку звали Катерина Ігнатьєва, було 28 років. Вона з Ковеля. Дівчина працювала лікарем-дерматологом та косметологом.

Дівчина, яка загинула на Драгобраті (скріншот)

У своїх соцмережах Катерина публікувала фото та відео з курорту. А напередодні подорожі вона виклала жартівливе відео, в якому показала, що вирішила їхати в подорож спонтанно, заздалегідь вона нічого не планувала.

Катерина Ігнатьєва (скріншот)

В день загибелі дівчина вперше стала на лижі. Вона ділилася враженнями та зазначала, що цей досвід її вразив, а тому Катерина мріяла, що катання стане її регулярним видом активного відпочинку.

Під останнім дописом дівчини вже з'явилося чимало коментарів. Друзі та знайомі пишуть, що їм важко усвідомити раптову загибель Катерини.

На курорті Драгобрат загинула туристка (фото: facebook.com / Дерматолог-Косметолог Ігнатьєва Катерина)

Що кажуть свідки

Очевидці трагедії вже поділилися спостереженнями та розповіли, як загинула туристка. Стверджується, що Катерина нібито неправильно користувалася підйомником. Проте чому їй не допомогли або ж не сказали, що вона робить щось не те - свідок не повідомив.

"Я стояв в черзі на підйомник і бачив, як вона підіймалась. Їй подали "швабру", але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги, після чого присіла навпочіпки та поїхала так вверх. Потім я тільки сів на бугель, я побачив, що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. І далі вона прилетіла в паркан чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки", - стверджує турист.

Також очевидці трагедії розповіли, що дівчина могла впасти й отримати смертельну травму через металеві штирі на паркані.

Свідок показав, де загинула туристка (скріншот)

"Це підйомник бугельний. Вона на ньому підіймалася на лижах, їхала, її занесло. І вона вдарилася... Скоріше за все або в цей стирчак залізний, або в цей. І все, вона моментально померла. Але лежала 3-4 години... Просто що робить тут цей залізний паркан?" - розповів ще один свідок інциденту.

Повідомлялося, що на місці трагедії працювала поліція. Втім, деталі поки що не розкриваються.