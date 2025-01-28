Загибель Анни Жук. Суд виніс вердикт чоловіку блогерки

Чоловіку блогерки Анни Жук, яка загинула у ДТП , обрали запобіжний захід. За рішенням суду його відправили до слідчого ізолятора на два місяці без права внесення застави.

Що відомо

Напередодні Володимиру повідомили про підозру. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років ув'язнення та позбавлення права керування авто до трьох років.

Тоді повідомлялося, що слідчі дії щодо цієї справи тривають.

Смертельна аварія сталася на трасі Харків-Київ. Пізніше стало відомо, що чоловік Анни пішов на обгін по правій смузі, де була припаркована машина. Жук загинула на місці, а дитина, яка також перебувала з батьками в авто, отримала травми.

"Чоловікові, який перебував за кермом легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - коментували ситуацію представники поліції.

Анна Жук і її чоловік Володимир (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Інші деталі трагедії

Жук разом з чоловіком та дитиною їхали з Харкова до Києва, і ДТП трапилося близько 8:40 поблизу села Засулля, що в Полтавській області. Внаслідок зіткнення блогерка загинула на місці, а чоловік, її син і водій фури опинилися у лікарні.

Пізніше також з'ясувалося, що родина їхала до столиці на день народження доньки блогерки Стасі Макеєвої. Інфлюенсерка, як відомо, тісно підтримувала зв'язок з Анною, проте після трагедії святкування було скасовано. У зірки соцмереж залишилося троє дітей, наймолодшій незабаром виповниться лише два роки.

Анна Жук з чоловіком (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Що стосується самого Більовцова, то після смерті дружини він вийшов на зв'язок у соцмережах та зізнався, що досі перебуває в шоковому стані.

"До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда. Якби можна було відмотати час назад і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навічно! Царство небесне, кохана", - написав у публікації в Instagram Володимир.

У той час друг Жук, харківський блогер Денис Повєткін, також виходив на зв'язок після страшної звістки. Він говорив у відео, що Аня була для нього близькою людиною та тією, яка могла підтримати, коли це було необхідно. Тоді Денис також коментував стан Володимира та дитини, які знаходилися у лікарні, та наголошував, що буде їм у всьому допомагати і підтримувати.

Окрім того, Повєткін висловлювався і про день народження, яке було скасовано.

"Був запланований класний день народження... Я хотів дорогий подарунок. Я вам це все кажу для того, щоб не розповсюджувалися різні чутки щодо того, що Вова помер у лікарні, дитина також померла у лікарні. Я кажу: "Ідіть на*уй". Дітей буду підтримувати. Завтра виїжджаю до Харкова, буду підтримувати і допомагати. Я людина, яка не відвертається від людей у момент біди", - казав Денис.

Анна мала успіх у соцмережах, адже за її сторінкою стежило майже 400 тисяч юзерів. Вона долучалася до різноманітних ініціатив, а також активно займалася волонтерством. За чітку громадянську позицію Жук отримувала відзнаку "За сприяння війську". Блогерці було 39 років.

Анна Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)