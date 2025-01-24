Загибель Анни Жук. У поліції розповіли деталі моторошної ДТП

Трагічна ДТП сталася в Полтавській області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, недалеко від села Засулля Лубенської територіальної громади. Поліція з'ясовує обставини події", - сказано в підписі до відео.

Як відомо, за кермом перебував чоловік Анни Жук. Він пішов на обгін і "влетів" у фуру, яка була припаркована на дорозі. Син блогерки отримав травми, а вона сама загинула на місці.

"За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, під керуванням водія 1999 року народження, зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка перебувала в нерухомому стані за межами проїжджої частини дороги", - зазначили в правоохоронних органах.

"Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водія вантажівки (1983 року народження) і позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіля Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні", - ідеться в повідомленні.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була популярною блогеркою з Харкова. У соцмережах у неї було понад 370 тисяч підписників.

Їй було 39 років, вона виховувала трьох синів.

В Instagram вона показувала своє життя, брала участь у різних проєктах, зокрема, щодо підтримки жінок. Проводила також майстер-класи та тренінги, а також її часто можна було зустріти на різних подкастах та інтерв'ю.

Аня Жук (фото: instagram.com/anet080808_fan)