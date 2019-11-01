Загадочное убийство школьника в Прилуках: Денису угрожали 16-летние "мажоры"

Во вторник, 29 октября, в Прилуках Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко. Полиция считает, что это просто несчастный случай, но родители в это не верят. К убийству могут быть причастны четверо 16-летних подростков. За неделю до убийства он получал сообщения с угрозами. Об этом сообщает Gazeta.ua, ссылаясь на слова местных жителей.

Парень пошел на занятия по боксу и должен был вскоре вернуться, но родители его так и не дождались. На телефон он не отвечал. В том, что Денис погиб не от поезда первыми засомневались медики, которые обнаружили на его теле нехарактерные травмы.

Убийство школьника Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТСН)

Парень погиб в темное время суток в пяти километрах от дома. При этом родители, когда искали сына, обнаружили множество пятен крови в сотне метров от его гибели.

В крови был виден отпечаток от обуви. Следы привели к заброшенной колее. Родители показали это полиции, но правоохранители не поверили им. В полиции утверждают, что подтверждений того, что это убийство у них нет.

Помощник машиниста заявил, что парень лежал на колеи уже мертвый с гематомами. Полиция также предлагала ему изменить свои показания и сказать, что парня все-таки сбил поезд.

Убийство школьника Дениса Чаленко в Прилуках (видео: YouTube/ТК Прилуки)

Анонимные источники сообщили родителям парня, что их сын заступился за девушку и его побили и зарезали четверо парней. Кроме того, накануне смерти он получал угрозы. Он показывал родителям переписку и фото парня, от которого шли угрозы.

По словам начальника Прилуцкого отдела полиции Александра Яцыка, с парнем, с телефона которого поступали угрозы, полиция провела беседу. Он сказал, что не имеет никакого отношения к гибели Дениса. Поэтому его отпустили. Яцык пообещал расследовать это дело за неделю. Если результатов не будет - уйдет в отставку.

Ходят слухи, что к этому преступлению причастны дети чиновников, которые работают в судебной системе в Киеве.