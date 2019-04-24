Загадочное самоубийство иностранца на детской площадке в Львове: новые детали

Во Львове на детской площадке во дворе дома №7 на улице Русовых повесился 39-летний гражданин Исландии. Возле мужчины была пустая бутылка из-под виски и предсмертная записка на английском языке.

Как пишут львовяне в социальных сетях, тело мужчины увидел утром во вторник пассажир трамвая, он и вызвал полицию.

"Неприятно было на него смотреть... Я сразу поняла, что он не с нашего дома, потому что у нас таких нет. У него джинсы были заправленные в носки. Он был в тапках, и мой муж предположил, что он - бомж", - рассказала в комментарии ТСН местная жительница.

Что делал исландец в Украине - за тысячи километров от родной страны - не известно. Ходят слухи, что мужчина совершил суицид из-за неразделенной любви к украинке.

"Целую ночь молодежь там галдела во дворе. Видно, они пили, пили..." - рассказала другая женщина.

Сотрудники полиции выясняют причину смерти, назначены экспертизы. Правоохранители уже обратились в консульство Исландии.

"Во Львов мужчина приехал только в понедельник. А уже на следующий день решил покончить с собой. Он повесился на собственном ремне", - рассказали в полиции и добавили, что деньги и ноутбук умершего были не тронуты.

Во Львове покончил с собой житель Исладнии

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