Загадочное "похищение" младенца после родов: выяснилась судьба мальчика из Днепра

В Днепре женщина заявила, что ее обманули и похитили новорожденного сразу после родов. Она якобы решилась на суррогатное материнство, но была обманута мошенниками. Однако оказалось, что все далеко не так.

После того, как дом и двор обыскала полиция, тело мальчика обнаружили в выгребной яме, пишет ТСН.

Только тогда женщина призналась в том, что совершила страшное. А экспертиза показала, что ребенок родился в сроки и был доношенным.

Сейчас против горе-матери возбудили уголовное производство. Ее обвиняют в преднамеренном убийстве. Подозреваемая находится в больнице, куда попала с кровотечением. Правоохранители ждут заключения экспертов, чтобы вручить подозрение женщине.

40-летняя женщина до сих пор не может объяснить мотивы своего поступка. У нее уже есть трое детей - 24, 19 и три года. Ужасает и то, что муж не знал о беременности жены.

Напомним, что роженица попала в больницу с кровотечением. Когда врачи поинтересовались, где ребенок, она придумала легенду о том, что нашла объявление в интернете о суррогатном материнстве. Якобы встретилась с заказчиками и подписала все документы.

Рассказывала даже, что ее возили в частную клинику, вот только название вспомнить не могла. А за две недели до планового деторождения к ней приехала заказчица с врачом и вызвали роды. Ребенка забрали, а деньги обещали выплатить на следующий день. Однако ни номеров, ни фамилий она сказать не могла - сказала, что все удалила.

Ранее мы писали, что в Житомире врачей обвиняют в смерти младенца.

Также сообщалось, что под Кропивницким роженица потеряла ребенка, а врачам все сошло с рук.