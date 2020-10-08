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Загадочная смерть военных под Житомиром: раскрыта версия жуткого ЧП

Новоивницкое, Четверг 08 октября 2020 19:51
Загадочная смерть военных под Житомиром: раскрыта версия жуткого ЧП
Автомобиль полиции и скорой помощи (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В полиции назвали вероятную версию причины гибели солдат

Под Житомиром погибли трое военных ВСУ при невыясненных обстоятельствах - их тела были обнаружены в съемной квартире без видимых следов травм или повреждений.

Правоохранители заявляют, что точная причина смерти молодых контрактников будет известна после вскрытия, однако поделились версией, что могло привести к трагедии.

По словам начальника отдела коммуникаций ГУНП Житомирской области Аллы Ващенко, погибшими являются 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей и 21-летний уроженец Черновцов. Военнослужащие Сил логистики ВСУ проживали вместе в съемной квартире в селе Новоивницкое, говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

О происшествии стало известно утром, когда контрактники не явились на построение в воинскую часть. Позже выяснилось, что молодые люди скончались. Тела погибших обнаружили их соседи.

Ващенко рассказала, что в арендованной квартире могла произойти утечка газа из-за неисправности установленного там оборудования. Так, одной из версий полицейские называют отравление угарным газом.

Другие возможные причины гибели военных сейчас также прорабатываются. На месте происшествия работали следователи, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Видео: Под Житомиром погибли трое военных в арендованной квартире

Ранее сообщалось, что под Киевом гвардеец погиб из-за "дедовщины" - молодой солдат умер после того, как его ударил сослуживец.

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Новости Украины Происшествия Житомирполицияукраинские военныегибель
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