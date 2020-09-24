Загадочная смерть школьницы в Кривом Роге: "копы" расследуют доведение до суицида

В Кривом Роге 13-летняя девочка выпала из окна на 12 этаже и скончалась на месте от полученных травм. Полиция расследует две предварительные версии трагедии, которая произошла в одном из многоквартирных домов по улице Н. Свитальского: это несчастный случай и самоубийство.

Позже стало известно, что у 7-классницы возникли проблемы в школе из-за успеваемости, и по словам знакомых девочки, это приводило к конфликтам дома. Об этом говорится в сюжете Факты ICTV "Надзвичайні новини".

Жутко происшествие произошло еще в понедельник, 21 сентября, около 18:00. Отмечается, что в тот день Катя была на занятиях, хорошо общалась с одноклассниками и учителями.

Сообщается, что девочка росла в благополучной семье, у нее был младший брат (находился в квартире в момент трагедии). Учителя КНВК №35 отзываются о школьнице как об отличнице, веселой и общительной ученице.

"Во всем была примером для других в классе. Нам очень жаль, что произошел такой трагический случай. Я даже не могу подобрать слов, для того, чтобы каким-то образом успокоить учителей... и саму себя", - рассказала директор школы-лицея Раиса Лысенко.

В то же время соседка Кати рассказала, что она жаловалась на то, что родители заставляют ее много учиться. За шесть дней до происшествия школьница написала в своем Instagram "сейчас или никогда".

Рядом с местом падения девочки была найдена тетрадь по украинскому языку с несколькими плохими оценками.

Как отмечают психологи, подростки могут очень болезненно воспринимать подобные вещи. Поэтому специалисты советуют родителям следить за настроением своих детей и обращать внимание на их действия в подобных ситуациях.

Теперь правоохранители, которые устанавливают причины смерти школьницы, рассматривают также версию о доведении девочки до суицида.

Как сообщалось, совсем недавно в Запорожье из окна шагнула 12-летняя школьница - девочка пыталась покончить жизнь самоубийством на почве расставания со своим парнем. После прыжка с третьего этажа пострадавшая была госпитализирована и попала в реанимацию.

Напомним, ранее в Житомире покончил с собой юный курсант, который страдал из-за неразделенной любви.