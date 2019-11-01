Загадочная смерть школьника под Черниговом: под отделом полиции запылали шины (видео)

В Прилуках под Черниговом под отделом полиции собрался многочисленный митинг - более двух сотен человек - с требованием расследовать загадочную гибель 14-летнего школьника Дениса Чаленко, тело которого было обнаружено на железнодорожных путях. Местные жители жгли шины и кричали "Позор!" Об этом передает "UA: Чернигов".

Также в сети опубликовано соответствующее видео.

Правоохранители утверждают, что мальчика сбил поезд. Однако семья Чаленко и многие активисты уверены - парня убили, а потом перенесли на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

Загадочную смерть школьника Дениса Чаленко в Прилуках полиция назвала несчастным случаем (Фото: скриншот)

В городе ширится молва, что Дениса избили четверо 16-летних ребят, а затем зарезали. Двое из них - местные, а другие - сыновья судей из Киева.

После происшествия родители школьника получали телефонные голосовые сообщения о том, что их сын заступился за девушку, и за это с ним расправились.

Недалеко от места, где было обнаружено тело Чаленко, нашли также множество пятен крови и отпечаток от обуви, и следы привели к заброшенной колее. По словам отца парня, полицейских целый час пришлось уговаривать придти туда для проверки.

Гибель школьника Дениса Чаленко в Прилуках - под отделом полиции провели акцию протеста (Фото: скриншот)

Правоохранители не верят, что школьника убили, и списывают все на поезд, который его сбил. В то же время машинист состава утверждает, что парень уже был мертв, и на его теле были многочисленные гематомы. Более того, с ним связывались полицейские и "рекомендовали" изменить показания. Медики также сомневаются в версию про поезд.

Родители Дениса рассказали "копам", что сын получал сообщения с угрозами и показали телефон с перепиской и фото парня, от которого они шли.

Загадочная гибель школьника Дениса Чаленко в Прилуках - местные считают, что полиция хочет "замять" дело (Видео: YouTube / UA: ЧЕРНІГІВ)

Начальник Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык заявил, что с этим подростком полиция провела беседу и отпустила, так как он не имеет никакого отношения к гибели Дениса.

Также Яцык заверил, что если за неделю не будет результатов расследования, то он уйдет в отставку.

Убийство школьника Дениса Чаленко в Прилуках (Видео: YouTube / ТСН)