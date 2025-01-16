Загадкова смерть ексчоловіка Сєдокової. Спливли невідомі факти про шлюб співачки-зрадниці

У грудні минулого року стало відомо про загадкове самогубство латвійського баскетболіста Яніса Тімми , і тепер у мережі повідомили нову інформацію стосовно його стосунків зі співачкою Анною Сєдоковою .

Що відомо про шлюб Яніса Тімми з Анною Сєдоковою

Виявляється, що навіть після розлучення артистка надсилала своєму колишньому гроші. Як розповіли родичі Яніса, зірка допомагала йому фінансово, оскільки спортсмен мав серйозні матеріальні труднощі. Лише за листопад і грудень минулого року Сєдокова переказала експартнеру близько 7 тисяч доларів. Інші подробиці щодо цього залишаються невідомими.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Тімма скоїв самогубство в ніч на 17 грудня. Інцидент стався в Москві, і поруч із ним знайшли телефон, де було прохання зателефонувати Анні, з якою він напередодні своєї смерті розлучився.

Із Янісом Сєдокова була разом близько чотирьох років. Про їхні стосунки громадськості стало відомо у 2019 році, а наступного року вони пішли під вінець.

Колишні закохані тривалий час жили в Америці, адже у минулому Яніс грав за команду "Осеола Меджік". Проте їхні стосунки були непростими, оскільки уродженка Києва часто заявляла про сварки з чоловіком.

Влітку 2023 року українка повернулася до Росії, а в жовтні минулого року подала документи на розлучення, і на початку грудня суд їх задовольнив.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)

Тімма за своє життя мав чимало проблем, які стосувалися не лише роботи, а й особистого життя. Повернувшись зі США, йому не вдалося побудувати успішну кар'єру, і на тлі цього спортсмену було важко виплачувати аліменти колишній дружині в Латвії. У цих стосунках у зірки баскетболу народився маленький син Крістіан, тому колишньому чоловіку Сєдокової навіть довелося продати нерухомість на батьківщині.

Що стосується самої Анни, то вона не приховує, що важко переживає смерть колишнього. У своїх соцмережах співачка заявляла про те, що "завжди кохатиме Тімму і що він був героєм". Після звістки про його смерть виконавиця потрапила до лікарні та показала себе під крапельницями.

У той час друг баскетболіста заявив, що Сєдокова має пряме відношення до смерті Тімми і навіть припустив, що не обійшлося без замовного вбивства. На думку Марка Пугачова, українка могла найняти людей для того, аби позбавити свого екса життя через нерухомість. Він зазначав, що комітет Латвії вже розпочав кримінальну справу за фактом насильницької смерті, і там він виступає одним із головних свідків.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма (фото: російські ЗМІ)