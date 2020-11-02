Задыхались умирающие больные: женщина с COVID-19 рассказала об ужасах больницы в Днепре

В Днепре местная жительница Ирина Хоменко, которая заболела коронавирусной инфекций, рассказала шокирующие подробности своего пребывания в 9-й больнице. В медучреждение ее доставили после того, как у нее 12 дней держалась температура 39 и ничего не помогало.

Изначально, после болезни она звонила своему лечащему врачу, который в телефонном режиме выписал ей лекарства, но они не оказали никакого положительного воздействия. Об этом Ирина Хоменко написала на своей странице в Facebook.

Когда ее привезли в больницу, то дежурный врач заявила, что мест нет и без диагноза ее не положат. Ирине дали направление на рентген в поликлинику и выставили на улицу.

Больница в Днепре (фото: facebook.com/Ирина Хоменко)

"Шел дождь, мне было очень плохо, не зная где нахожусь я просто села на парапет. Там и нашла меня сестра, которая уже лежала в больнице с двухсторонним воспалением. Она дотащила меня до своей кровати, уложила и пошла ругаться в приемный покой. Благодаря сестре меня оформили в стационар в терапию", - написала женщина.

Больница в Днепре (фото: facebook.com/Ирина Хоменко)

Стационар был переполнен, поэтому людей определяли в коридоре. Ирину же положили на диванчик в столовой. В первый день ей сделали КТ, которое показало двухстороннюю пневмонию. Легкие женщины были поражены на 40%.

Ей нужен был постоянный кислород, но в отделении было много больных, которые также нуждались в аппарате с кислородом. При этом аппаратов на всех катастрофически на всех не хватало и люди дышали кислородом по очереди даже находясь в реанимации.

Больных становилось все больше, и в скором времени в столовой поставили уже 12 кроватей.

"Все что происходило в отделении надолго останется в моей памяти. Как задыхались и хрипели умирающие больные, а их не могли забрать в реанимацию, так как она рассчитана на 5 мест, а там уже находилось 10 человек. Как за неделю в отделении умерло 7 человек", - вспоминает Ирина.

Один человек умер, его накрыли простыней и оставили в коридоре на несколько часов.

Она также рассказала и о хороших вещах. Так, Ирина отметила, что в больнице было очень хорошее питание. Пациентам давали, мясо, сыр и рыбу. Кроме того, каждый день палаты убирали и дезинфицировали лампами.

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