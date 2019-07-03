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Задушил и выбросил в выгребную яму: детали нового преступления под Одессой

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 18:45
Задушил и выбросил в выгребную яму: детали нового преступления под Одессой
Убийство в Одесской области (Коллаж РБК-Украина)

Отец с сыном отправились в гости к родственнику, но все закончилось трагедией

В Одесской области 61-летний мужчина задушил собственного сына, а потом выбросил его тело в выгребную яму. Детали чудовищного преступления рассказали в пресс-службе полиции Одесской области.

Трагедия произошла в поселке Сарата Одесской области. Местный житель вместе с 31-летним сыном отправился в гости к своему родственнику – дяде погибшего. Между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого пожилой мужчина убил сына.

"Между мужчинами возникла ссора, а затем и драка, во время которой отец задушил сына. Чтобы избежать наказания, мужчина вытащил из дома тело мертвого сына и бросил в выгребную яму", - рассказал подробности начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Задушил и выбросил в выгребную яму: детали нового преступления под Одессой

Мужчина задушил собственного сына (Фото: Национальная полиция)

Дядя во время конфликта находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и утверждает, что ничего не видел и не слышал.

Подозреваемому в страшном преступлении уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент идет следствие, и полиция собирает всю информацию о данном правонарушении.

Задушил и выбросил в выгребную яму: детали нового преступления под Одессой

Тело убитого сына мужчина выбросил в выгребную яму (Фото: Национальная полиция)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе мужчина в порыве ревности зарезал ножом свою жену, а потом попытался совершить самоубийство.

А также мы рассказывали о том, что появились новые подробности об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в селе Ивановка Одесской области.

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