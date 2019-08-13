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Задолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родине

STYLERПерсоны    13.08.2019 - 19:01
Задолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родине
Фото: Таисия Повалий (instagram com tpovaliyofficial)

Таисия Повалий разозлилась на якобы вранье о ее посещении Крыма и концертов в России

Таисия Повалий, которая грозилась вернуться из РФ и дать концерт в Украине, возмутилась тем, что ей не разрешат петь на родине. Певица написала гневный пост на страничке в Instagram, где начала защищать себя. По ее словам, в Крым она не ездила, а на гастроли она не "убегает", а выезжает. Также опальная исполнительница считает, что она не нарушила ни единого закона Украины.

"Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине Не хочется тратить драгоценное время на суды, а придется", - написала Повалий.

Поклонники певицы неоднозначно отреагировали на ее пост. Люди написали певице, что если ей хорошо в России, то и не надо возвращаться в Украину. А вот некоторые считают, что ничего такого нет в том, что человек ездит выступать в Россию.

  • А зачем вам Украина? Вам же нормально живется в России. Вот и живите там.
  • Как вы испугались, как кричите "крымчан с днем России не поздравляла", тьфу, противно.
  • А чЕ в Крыму не поете ?????? Чем Крым Вам не угодил?????
  • Крик души!!! Я не понимаю, почему, например, в Германию выступать с концертами можно (хотя эта страна столько горя принесла славянскому народу во время ВОВ), а в Россию нельзя!? Ну поехал артист в Крым, и что при этом изменится?

Задолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родинеЗадолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родине

Задолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родине

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Как мы ранее писали, в сети началось негодование, когда украинцы узнали, что Таисия Повалий собирается дать концерт в Киеве.

Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.

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