Задолбало! Повалий возмутилась, почему ей нельзя петь на родине

Фото: Таисия Повалий (instagram com tpovaliyofficial)

Таисия Повалий разозлилась на якобы вранье о ее посещении Крыма и концертов в России

Таисия Повалий, которая грозилась вернуться из РФ и дать концерт в Украине, возмутилась тем, что ей не разрешат петь на родине. Певица написала гневный пост на страничке в Instagram, где начала защищать себя. По ее словам, в Крым она не ездила, а на гастроли она не "убегает", а выезжает. Также опальная исполнительница считает, что она не нарушила ни единого закона Украины.

"Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине Не хочется тратить драгоценное время на суды, а придется", - написала Повалий.

Поклонники певицы неоднозначно отреагировали на ее пост. Люди написали певице, что если ей хорошо в России, то и не надо возвращаться в Украину. А вот некоторые считают, что ничего такого нет в том, что человек ездит выступать в Россию.

А зачем вам Украина? Вам же нормально живется в России. Вот и живите там.

Как вы испугались, как кричите "крымчан с днем России не поздравляла", тьфу, противно.

А чЕ в Крыму не поете ?????? Чем Крым Вам не угодил?????

Крик души!!! Я не понимаю, почему, например, в Германию выступать с концертами можно (хотя эта страна столько горя принесла славянскому народу во время ВОВ), а в Россию нельзя!? Ну поехал артист в Крым, и что при этом изменится?

Скриншот комментариев (instagram.com/tpovaliyofficial)

Как мы ранее писали, в сети началось негодование, когда украинцы узнали, что Таисия Повалий собирается дать концерт в Киеве.

Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.