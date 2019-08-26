Зачем под Пугачеву косить? Лобода опозорилась на концерте в России (видео)

Лобода спела песню Пугачевой на "Новой волне"
Светлана Лобода выступила на российском фестивале "Новая волна", который прошел в Сочи. Скандальная певица, которая живет и выступает в России, исполнила несколько песен, среди которых была и песня Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".
Свое выступление певица выложила в Instagram.
Лобода опозорилась с песней Пугачевой на концерте в РФ (видео: instagram.com/lobodaofficial)
Многие пользователи сети не оценили это исполнение и раскритиковали Лободу.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что украинские звезды на День Независимости Украины 24 августа предпочли выступать с концертами в России. Так, Светлана Лобода, Таисия Повалий и Ани Лорак поехали покорять российского зрителя на фестиваль "Новая волна" в Сочи.
Ранее сообщалось о том, что внешний вид Лободы вызвал серьезные подозрения у ее поклонников.