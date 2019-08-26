Зачем под Пугачеву косить? Лобода опозорилась на концерте в России (видео)

Светлана Лобода выступила на российском фестивале "Новая волна", который прошел в Сочи. Скандальная певица, которая живет и выступает в России, исполнила несколько песен, среди которых была и песня Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Свое выступление певица выложила в Instagram.

Лобода опозорилась с песней Пугачевой на концерте в РФ (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Многие пользователи сети не оценили это исполнение и раскритиковали Лободу.

Мне нравится, но у Аллы Борисовны лучше;

С А. Б. конечно не сравнится, но Светлана хороша! И песню перепела отлично, только не про нее она.

Конечно не плохо, но Борисовна лучше намного, спела как лирическую песню, у Аллы с позитивом, юмор ну это не ее, только Пугачева. Ну извини, если кому не нравиться!

Пугачева эту песню пела лучше;

К сожалению, не понравилась аранжировка...

Копирует Полякову;

Ужасно, не мелодичная песня!

Оригинал лучше;

Ну и зачем под Пугачеву косить?

Богохульство, высокомерие, разврат и плагиат. Нравятся песни Светланы Лободы, но это...

Нет, не перепеть оригинал!!!

Светлана, у меня только один вопрос возник, все же какой стране посвящены строки, родной Украине или Россиюшке?

Все же нет! Это не Алла Борисовна, нет!

Что-то не зашло;

До Пугачевой никто не дотянет... она целая эпоха... а этого полным-полно везде...

Скриншоты с Instagram

Напомним, что украинские звезды на День Независимости Украины 24 августа предпочли выступать с концертами в России. Так, Светлана Лобода, Таисия Повалий и Ани Лорак поехали покорять российского зрителя на фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Ранее сообщалось о том, что внешний вид Лободы вызвал серьезные подозрения у ее поклонников.