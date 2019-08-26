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Зачем под Пугачеву косить? Лобода опозорилась на концерте в России (видео)

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Лобода спела песню Пугачевой на "Новой волне"

Светлана Лобода выступила на российском фестивале "Новая волна", который прошел в Сочи. Скандальная певица, которая живет и выступает в России, исполнила несколько песен, среди которых была и песня Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Свое выступление певица выложила в Instagram.

Лобода опозорилась с песней Пугачевой на концерте в РФ (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Многие пользователи сети не оценили это исполнение и раскритиковали Лободу.

  • Мне нравится, но у Аллы Борисовны лучше;
  • С А. Б. конечно не сравнится, но Светлана хороша! И песню перепела отлично, только не про нее она.
  • Конечно не плохо, но Борисовна лучше намного, спела как лирическую песню, у Аллы с позитивом, юмор ну это не ее, только Пугачева. Ну извини, если кому не нравиться!
  • Пугачева эту песню пела лучше;
  • К сожалению, не понравилась аранжировка...
  • Копирует Полякову;
  • Ужасно, не мелодичная песня!
  • Оригинал лучше;
  • Ну и зачем под Пугачеву косить?
  • Богохульство, высокомерие, разврат и плагиат. Нравятся песни Светланы Лободы, но это...
  • Нет, не перепеть оригинал!!!
  • Светлана, у меня только один вопрос возник, все же какой стране посвящены строки, родной Украине или Россиюшке?
  • Все же нет! Это не Алла Борисовна, нет!
  • Что-то не зашло;
  • До Пугачевой никто не дотянет... она целая эпоха... а этого полным-полно везде...

Скриншоты с Instagram

Напомним, что украинские звезды на День Независимости Украины 24 августа предпочли выступать с концертами в России. Так, Светлана Лобода, Таисия Повалий и Ани Лорак поехали покорять российского зрителя на фестиваль "Новая волна" в Сочи.

Ранее сообщалось о том, что внешний вид Лободы вызвал серьезные подозрения у ее поклонников.

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