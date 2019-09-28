Зачем эти подвиги? Комаровский рассказал, когда не стоит выходить гулять с грудничком

Доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, когда не стоит выходить гулять с грудничком. Об этом эксперт рассказал в социальной сети Instagram на своей странице.

"Давайте думать еще о том, кто с ребенком гуляет. Если вы плохо себя чувствуете или вам некомфортно при такой погоде, то зачем эти подвиги?" - пишет эксперт.

По словам Комаровского, людям стоит поменьше оглядываться по сторонам и не думать о том, кто что скажет. Ведь если у вас не возникает желания выходить на улицу, то можно просто выйти на балкон.

Комаровский о прогулках с грудничками (фото: facebook.com/komarovskiynet)

"Если вам хорошо, вам это нравится, вы такой образ жизни приветствуете - ну и молодцы, гуляйте на здоровье. Если же вам холодно, если на улице, например, очень скользко, гололед, то зачем шастать с риском переломать ноги? Лучше подождем, ничего страшного", - пишет доктор.

Напомним, что Комаровский развенчал популярный миф.

Мы писали, что Комаровский рассказал о табу во время болезни ребенка.