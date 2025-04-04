Забудьте про закрепи. Названо фрукт, який швидко покращує роботу кишківника

Чим корисний ківі

Містить багато клітковини

Дослідження показали, що вживання двох ківі щодня було порівнянно з прийомом псиліуму - популярної харчової добавки з клітковиною. Саме вона допомагає уникнути закрепів.

Ківі є чудовим джерелом клітковини, що містить 5 грамів в одній чашці. Клітковина допомагає кишківнику регулярно випорожнюватися.

Окрім загального вмісту клітковини, ківі є джерелом як розчинної, так і нерозчинної клітковини. Обидва типи важливі для травлення. Нерозчинна збільшує регулярне ходіння в туалет, тоді як розчинна допомагає пом’якшити кал.

Травні ферменти

Травні ферменти містяться в різноманітних продуктах харчування, включаючи ківі. Вони допомагають розщеплювати те, що ви їсте, і підтримувати процес травлення в нормальному темпі.

Ківі містить особливий тип ферменту під назвою актинідин, який допомагає розщеплювати білок. Він також має легкий проносний ефект, прискорюючи рух їжі через шлунково-кишковий тракт.

Зволоження

Зволоження має важливе значення для боротьби із закрепами, особливо при збільшенні загального споживання клітковини. При споживанні великої кількості клітковини важливо збільшити вміст води, щоб полегшити випорожнення.

Питна вода - це важливий спосіб зволоження, але деякі продукти теж можуть бути джерелом води.

Інші способи, які допоможуть уникнути закрепу

Рухайтесь більше протягом дня

Фізична активність корисна не лише для серця, кісток і м’язів, але й для травного тракту. Якщо у вас закреп, важливо не сидіти, а вставати і рухатися, щоб покращити моторику кишечника.

Рух не обов’язково має бути інтенсивним, тому що навіть прогулянка після їжі може бути дуже корисною. Дослідження показують, що лише від 30 до 150 хвилин на тиждень активності помірної інтенсивності можуть допомогти запобігти закрепам.

Будьте обережні з добавками

Добавки для лікування закрепу можуть не принести користі, особливо довгостроково. Особливо важливо відзначити, що проносні засоби можуть мати побічні ефекти і їх не можна використовувати часто.

Уникай надмірного споживання рафінованих продуктів

Біла мука, фастфуд, солодке, смажене можуть сповільнювати травлення. Тому найкраще додати в раціон пребіотики. Зокрема, йогурти та кефір, які будуть сприяти регулярному випорожненню.