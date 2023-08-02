Забудьте про те, що піца - шкідлива. Дієтолог розповіла, як вибрати корисну

Багато хто вважає, що піца - це junk food (сміттєва їжа) і у здоровому харчуванні у неї погана репутація. Але чи це дійсно так і, чи варто демонізувати цю італійську випічку?
Все, що потрібно знати про піцу, розповіла в Instagram дієтолог Сніжана Ворошилова.
Піца - це традиційна італійська страва, запечений коржик з тіста 3-4 мм з начинкою, що укладається зверху.
Якщо почитати історію піци, то ми можемо зрозуміти, що спочатку це була цілком здорова їжа. В неї входило борошно твердих сортів пшениці, сіль, вода оливкова олія і начинка.
У начинку завжди йшли томати, пряні трави (орегано, базилік), сир моцарелла, сири пекоріно романо чи пармезан, каперси, оливки, анчоуси, морепродукти чи шинка, гриби та томатний соус.
За словами дієтолога, у первісному вигляді піца зовсім не шкідлива, але її американська інтерпретація з беконом, ковбасою - вже не може вважатися здоровою. Звідси можна зробити висновок, що все залежить від начинки, яку кладуть у цю запашну випічку.
До речі, додайте лише один інгредієнт у каструлю з молодою картоплею і ви не захочете їм ділитися.
Також читайте як приготувати піцу на рідкому тісті за 20 хвилин.