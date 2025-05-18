Забудьте про пластик! Названо найбезпечнішу тару для зберігання їжі

Все більше досліджень доводять, що пластикові контейнери можуть бути шкідливими для здоров’я. Експерти назвали найбезпечнішу альтернативу для зберігання їжі, яка не виділяє токсинів і служить роками.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про альтернативу пластиковій тарі, яка не шкодить організму.
Останні дослідження доводять: деякі види пластику можуть виділяти небезпечні речовини, особливо при нагріванні або тривалому зберіганні продуктів.
Але гарна новина - безпечна альтернатива вже є. Експерти назвали скляний контейнер найнадійнішим та найздоровішим вибором для зберігання їжі.
Чому скло — найкращий вибір?
Нетоксичність
Скло не містить шкідливих хімікатів, таких як BPA або фталати, які часто присутні в пластику та можуть проникати в їжу.
Стійкість до температур
Скляні контейнери легко витримують як високі температури в духовці чи мікрохвильовці, так і низькі - в морозильнику.
Гігієнічність
Скло не вбирає запахи, кольори чи жири. Його легко мити, і воно не накопичує бактерії, як це часто буває з подряпаним пластиком.
Довговічність
На відміну від пластику, який з часом тріскається і мутніє, скляний контейнер зберігає свій вигляд роками.
Дослідження Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) підтверджують: регулярне використання пластикового посуду, особливо при контакті з гарячою їжею, може збільшувати ризики гормональних порушень, репродуктивних проблем і навіть деяких видів раку.
Найкращий вибір - термостійке боросилікатне скло. Воно витримує температурні коливання, підходить для мікрохвильовок, духовок і посудомийних машин. Бажано, щоб кришки були з силіконовим ущільнювачем - це забезпечить герметичність і зручність.
Вас може зацікавити