Забудьте про пластик! Названо найбезпечнішу тару для зберігання їжі

Яка тара найкраща для зберігання їжі

Останні дослідження доводять: деякі види пластику можуть виділяти небезпечні речовини, особливо при нагріванні або тривалому зберіганні продуктів.

Але гарна новина - безпечна альтернатива вже є. Експерти назвали скляний контейнер найнадійнішим та найздоровішим вибором для зберігання їжі.

Чому скло — найкращий вибір?

Нетоксичність

Скло не містить шкідливих хімікатів, таких як BPA або фталати, які часто присутні в пластику та можуть проникати в їжу.

Стійкість до температур

Скляні контейнери легко витримують як високі температури в духовці чи мікрохвильовці, так і низькі - в морозильнику.

Гігієнічність

Скло не вбирає запахи, кольори чи жири. Його легко мити, і воно не накопичує бактерії, як це часто буває з подряпаним пластиком.

Довговічність

На відміну від пластику, який з часом тріскається і мутніє, скляний контейнер зберігає свій вигляд роками.

Що кажуть дослідження?

Дослідження Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA) підтверджують: регулярне використання пластикового посуду, особливо при контакті з гарячою їжею, може збільшувати ризики гормональних порушень, репродуктивних проблем і навіть деяких видів раку.

Який контейнер обрати?

Найкращий вибір - термостійке боросилікатне скло. Воно витримує температурні коливання, підходить для мікрохвильовок, духовок і посудомийних машин. Бажано, щоб кришки були з силіконовим ущільнювачем - це забезпечить герметичність і зручність.