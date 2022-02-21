Забудьте о Нутелле! Готовим шоколадную пасту за копейки

В такую пасту можно добавлять при желании орехи, тогда вкус будет максимально похож на Нутеллу. А можно обойтись без них - будет также очень вкусно.

При этом в домашней пасте не будет всяких добавок типа консервантов, ароматизаторов и т. д.

Ингредиенты:

Молоко - 100-150 г (чем меньше молока, тем гуще получится шоколадная паста)

Растительное масло - 150-200 г (обязательно без запаха)

Сухое молоко или детская молочная смесь - 1 ст. л.

Какао - 2 ст. л.

Сахар –- 1-2 ст. л. (по вкусу)

Ванильный сахар - 10 г

Измельченные орехи - 50 г (по желанию)

Пошаговое приготовление пасты

В теплое молоко добавьте сахар и ванильный сахар. Дальше можно поступить двумя способами:

1. Лить растительное масло тонкой струйкой, регулируя густоту по желанию.

2. Влить сразу все растительное масло, взбивать масло с молоком, удерживая ножку блендера на дне стакана, потом медленно ее поднимая. Чем больше молока и меньше масла, тем более жидкой получится паста, и наоборот.

Добавить сухое молоко, какао, перемешать до полной однородности. По желанию можно добавить любые орехи, только сначала их нужно измельчить в кофемолке.

Дать пасте настояться 1 час и можно кушать. После холодильника шоколадная паста будет еще гуще.