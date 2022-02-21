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Забудьте о Нутелле! Готовим шоколадную пасту за копейки

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Понедельник 21 февраля 2022 13:55
Забудьте о Нутелле! Готовим шоколадную пасту за копейки Скриншот: Как приготовить Нутеллу дома
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадная паста, которая по вкусу очень напоминает дорогущую Нутеллу, готовится очень просто на домашней кухне. При этом себестоимость в разы ниже покупной пасты.

Как сделать пасту, рассказала блогер Alina FooDee.

В такую пасту можно добавлять при желании орехи, тогда вкус будет максимально похож на Нутеллу. А можно обойтись без них - будет также очень вкусно.

При этом в домашней пасте не будет всяких добавок типа консервантов, ароматизаторов и т. д.

Ингредиенты:

  • Молоко - 100-150 г (чем меньше молока, тем гуще получится шоколадная паста)
  • Растительное масло - 150-200 г (обязательно без запаха)
  • Сухое молоко или детская молочная смесь - 1 ст. л.
  • Какао - 2 ст. л.
  • Сахар –- 1-2 ст. л. (по вкусу)
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Измельченные орехи - 50 г (по желанию)

Пошаговое приготовление пасты

В теплое молоко добавьте сахар и ванильный сахар. Дальше можно поступить двумя способами:

1. Лить растительное масло тонкой струйкой, регулируя густоту по желанию.

2. Влить сразу все растительное масло, взбивать масло с молоком, удерживая ножку блендера на дне стакана, потом медленно ее поднимая. Чем больше молока и меньше масла, тем более жидкой получится паста, и наоборот.

Добавить сухое молоко, какао, перемешать до полной однородности. По желанию можно добавить любые орехи, только сначала их нужно измельчить в кофемолке.

Дать пасте настояться 1 час и можно кушать. После холодильника шоколадная паста будет еще гуще.

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