Забудьте о Нутелле! Готовим шоколадную пасту за копейки
Шоколадная паста, которая по вкусу очень напоминает дорогущую Нутеллу, готовится очень просто на домашней кухне. При этом себестоимость в разы ниже покупной пасты.
Как сделать пасту, рассказала блогер Alina FooDee.
В такую пасту можно добавлять при желании орехи, тогда вкус будет максимально похож на Нутеллу. А можно обойтись без них - будет также очень вкусно.
При этом в домашней пасте не будет всяких добавок типа консервантов, ароматизаторов и т. д.
Ингредиенты:
- Молоко - 100-150 г (чем меньше молока, тем гуще получится шоколадная паста)
- Растительное масло - 150-200 г (обязательно без запаха)
- Сухое молоко или детская молочная смесь - 1 ст. л.
- Какао - 2 ст. л.
- Сахар –- 1-2 ст. л. (по вкусу)
- Ванильный сахар - 10 г
- Измельченные орехи - 50 г (по желанию)
Пошаговое приготовление пасты
В теплое молоко добавьте сахар и ванильный сахар. Дальше можно поступить двумя способами:
1. Лить растительное масло тонкой струйкой, регулируя густоту по желанию.
2. Влить сразу все растительное масло, взбивать масло с молоком, удерживая ножку блендера на дне стакана, потом медленно ее поднимая. Чем больше молока и меньше масла, тем более жидкой получится паста, и наоборот.
Добавить сухое молоко, какао, перемешать до полной однородности. По желанию можно добавить любые орехи, только сначала их нужно измельчить в кофемолке.
Дать пасте настояться 1 час и можно кушать. После холодильника шоколадная паста будет еще гуще.
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