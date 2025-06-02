Забудьте про консерви: медики назвали хвороби, при яких вони смертельно небезпечні

М'ясні консерви - це швидкий, зручний і часто бюджетний варіант для обіду чи перекусу. Вони є невід'ємною частиною запасів багатьох родин, особливо в умовах сучасної метушні.

Що не так з м'ясними консервами?

Перш ніж говорити про конкретні захворювання, важливо зрозуміти, чому м'ясні консерви, незважаючи на свою популярність, несуть у собі потенційну небезпеку. Насамперед, вони відрізняються високим вмістом солі (натрію), яка є основним консервантом. Надлишок натрію в раціоні – це прямий шлях до підвищення артеріального тиску. Крім того, багато м'ясних консервів, особливо паштети та тушонки, містять велику кількість насичених жирів та холестерину, що негативно позначається на стані серцево-судинної системи.

Порівняно зі свіжим м'ясом, консерви часто втрачають частину вітамінів і мінералів під час обробки, натомість вони можуть містити різноманітні добавки: підсилювачі смаку, консерванти (наприклад, нітрит натрію), барвники та емульгатори, які не несуть користі організму. Не секрет, що іноді для консервів використовується сировина нижчої якості, що успішно маскується великою кількістю спецій, солі та жиру. Деякі види консервів також можуть містити трансжири, що є одними з найнебезпечніших для серця та судин.

Кому м'ясні консерви категорично протипоказані?

З огляду на всі ці фактори, існує значний перелік захворювань, при яких вживання м'ясних консервів є вкрай небажаним, а то й забороненим.

Насамперед, це стосується людей із серцево-судинними захворюваннями. Високий вміст солі у консервах призводить до затримки рідини в організмі та підвищення артеріального тиску, що є критично небезпечним для гіпертоніків. Для тих, хто страждає на ішемічну хворобу серця, атеросклероз або переніс інфаркт чи інсульт, надлишок насичених жирів та холестерину сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок у судинах, погіршуючи кровообіг і підвищуючи ризик повторних ускладнень. Затримка рідини через сіль також збільшує навантаження на ослаблене серце при серцевій недостатності.

Також від м'ясних консервів слід відмовитися людям із захворюваннями нирок, зокрема хронічною хворобою нирок. Їхні нирки вже не здатні ефективно виводити надлишок солі, що може призвести до накопичення натрію, набряків та подальшого погіршення стану нирок. Високий вміст білка та фосфору в деяких консервах також може бути шкідливим для уражених нирок.

Значної шкоди м'ясні консерви можуть завдати й людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Спеції, консерванти, високий вміст жирів та солі подразнюють слизову оболонку шлунка та кишківника, провокуючи загострення гастриту, виразкової хвороби, панкреатиту та холециститу. Для хворих на синдром подразненого кишківника добавки та жири у консервах можуть посилювати здуття, біль та інші неприємні симптоми.

Особливу увагу на м'ясні консерви варто звернути людям із захворюваннями обміну речовин. При цукровому діабеті високий вміст солі та жирів у консервах може опосередковано впливати на резистентність до інсуліну та погіршувати контроль над рівнем цукру в крові, а також збільшувати ризик серцево-судинних ускладнень. Для тих, хто бореться з ожирінням, висока калорійність, надлишок жирів і солі роблять консерви неефективним продуктом для контролю ваги, а сіль ще й може викликати затримку рідини.

Крім того, важливо пам'ятати, що оброблене м'ясо, до якого належать і м'ясні консерви, класифіковане Всесвітньою організацією охорони здоров'я як канцероген групи 1.

Це означає прямий зв'язок із підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку, зокрема колоректального раку. Нітрити, що використовуються як консерванти, можуть утворювати нітрозаміни – потужні канцерогени. Тому людям із підвищеним ризиком онкологічних захворювань або тим, хто вже бореться з ними, слід уникати цих продуктів. Також обережними мають бути особи зі схильністю до алергічних реакцій або непереносимостю певних компонентів.