Забрызгали слезоточивым газом: в Херсоне во время "разборок" пострадал младенец (видео)

В "Черную пятницу", 29 ноября, возле херсонского ТЦ "Фабрика" было большое количество людей из-за чего возникли проблемы с парковкой. Мужчины поссорились из-за парковочного места и в ходе ссоры пострадала 8-месячная девочка, которую забрызгали слезоточивым газом. Об этом сообщает местное издание "Херсонці".

Инцидент возник после того, как активисты, которые борются за соблюдение правил дорожного движения, сделали замечание мужчине за то, что он занял парковочное место для инвалидов.

В Херсоне забрызгали слезоточивым газом младенца (видео: YouTube)

Мужчина рассказал, что из-за большого количества людей, ему негде припарковать свой автомобиль. После этого между мужчинами началась ссора, в ходе которой автомобилист оттолкнул активиста. Тот в свою очередь достал баллончик и брызнул слезоточивым газом в сторону обидчика.

В машине была открыта дверь и через нее газ попал в салон авто, где в это время находилась жена автомобилиста вместе с их восьмимесячной дочерью. Ребенка доставили в городскую клиническую больницу с химическими ожогами обеих глаз.

Напомним, что в Киеве под Национальным банком полицейский ударил участника акции протеста кулаком в лицо. Активист хотел попасть на прием к руководству НБУ, но полицейский оказал ему силовое противостояние.