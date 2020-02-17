Забрызгали газом и избили: в Харькове подростки поиздевались над парнем

В Харькове подростки поиздевались над парнем и записали все на видео, которое потом выложили у себя в Instagram. Это видео станет главной уликой для привлечения хулиганов к ответственности.

На видео видно молодого парня, который лежит посреди улицы и вытирает кровь салфеткой. Другой парень подходит к нему и распыляет ему в лицо баллончик со слезоточивым газом.

После этого он сначала уходит, но потом решил вернуться к лежачему парню и ударить его в голову ногой. Видео избиения можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что под Львовом пациент избил медика бригады скорой помощи, которая приехала на вызов. 45-летний мужчина находился в алкогольном опьянении и вызвал "скорую". После приезда медиков он избил 37-летнюю женщину.

В результате инцидента пострадавшую фельдшера отвезли в больницу, где поставили диагноз "раны лица, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга". Медикам пришлось вызвать полицию, которая задержала неадекватного мужчину.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве подростки жестоко избили школьницу ради видео. Инцидент произошел на Борщаговке в школе №215. Девочка новенькая и теперь боится идти в школу. Одна из нападавших воспитывается в неполной семье, у нее есть только сестра, которая не знает, как справится с трудным подростком.