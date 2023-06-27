Забруднена вода може призвести до появи смертельної хвороби: українців попереджають про небезпеку!

Після підриву росіянами Каховської ГЕС багато джерел питної води стали непридатними. Ба більше - таку воду не радять використовувати навіть як технічну, адже можуть статися летальні наслідки через розвиток кишкових інфекцій.
Як вберегти своє здоров'я та життя, розповіли на сайті МОЗ.
Відсутність доступу до чистої води та умов для дотримання гігієни можуть призвести до розвитку кишкових інфекцій, таких як холера, ентеровірусна інфекція, сальмонельоз чи дизентерія.
Ці інфекції можуть спричиняти критичне зневоднення організму через втрату рідини внаслідок блювання та діарею.
Сильне зневоднення - це тяжкий хворобливий стан організму, який виникає внаслідок браку рідини, необхідної для звичайної життєдіяльності усіх систем і органів. Стан може розвинутись всього протягом кількох годин.
Симптоми зневоднення у дорослих:
Симптоми тяжкого зневоднення у дітей та немовлят:
Насамперед необхідно відновити об'єм рідини та мікроелементів організму. Зауважте, що просто пити воду для цього недостатньо.
Для відновлення водно-сольового балансу використовуйте спеціальний розчин. Його можна купити в аптеці без рецепта.
Якщо купити його не вдалося, можна використати розчин із 3,5 чайних ложок цукру і 0,5 столової ложки солі в 1 літрі води.
Як приймати розчин
На додаток до розчинів для регідратації немовлят на грудному вигодовуванні потрібно обов'язково годувати грудним молоком, дітей на штучному вигодовуванні - сумішшю.
Для приготування розчину використовуйте лише безпечну чисту воду: бутильовану, кип'ячену або очищену спеціальними засобами.
Продовжуйте давати розчин для регідратації з урахування кожного рідкого випорожнення, поки діарея не мине.
Не давайте лікарські засоби, які пригнічують перистальтику кишківника та лікарські препарати проти діареї. Це може призвести до посилення інтоксикації організму та кишкової непрохідності.
Також не давайте підсолоджені газовані напої, солодкий сік чи чай, оскільки вони можуть посилити діарею.
Якщо стан хворого не покращується або стає гіршим, викликайте "швидку".
Раніше ми розповідали, як правильно застосовувати таблетки для знезараження води.
Читайте також, чи можна їсти продукти, які постраждали від води.