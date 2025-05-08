"Забрали дітей і заморозили рахунок": Каньє Вест шокував новим кліпом (відео)

Здається, що світ вже звик до зашкварів Веста, проте його нова пісня вкотре змушує замислитися над рівнем його психічного здоров’я. Не дивно, що Кім Кардаш’ян вирішила боротися за опіку з колишнім. І, судячи зі слів репера у новій пісні "HH HEIL", вона вже домоглася перших результатів.

"Чорт забирай, ці люди забрали в мене дітей, потім заморозили мій банківський рахунок. У мені стільки злості, але немає способу її виплеснути", - проспівав репер.

У кліпі зображено групу оголених по пояс темношкірих чоловіків у шкурах тварин, які виголошують любов до Гітлера. Дату релізу Вест обрав не випадково - вона припала на 8 травня - День Перемоги в Європі (в Україні - День пам'яті та перемоги над нацизмом - ред). Навіть в США вже почали відзначати цю дату разом з усім світом.

"Маючи всі ці гроші й славу, я досі не можу бачити своїх дітей. Усі бачать мій Twitter, але не бачать, як я себе почуваю. Тож я став нацистом, так, сучко, я - лиходій”, - сказав він.

Ye вкотре назвав себе нацистом (фото: Getty Images)

Каньє також висловився про стосунки з новою дружиною Б’янкою Цензорі, яка нещодавно повернулася до нього. Репер заявив, що нібито любить спостерігати за тим, як хтось займається інтимом з його жінкою. А також - описав, як "вона тягнеться рукою в штани" і "тримає світ у руках".

Також він торкнувся теми своїх скандальних дописів у соцмережах, через які його тимчасово банили на кількох платформах, зокрема на X.

"Вони не розуміють того, що я кажу у Twitter", - пояснив він.

Пісня завершується використанням фрагмента виступу Гітлера 1935 року.



Що відомо про боротьбу Кім та Каньє за опіку над дітьми

Вест не раз публічно сперечався з колишньою щодо спільного виховання 11-річної доньки Норт та трьох молодших дітей - доньки Чикаго і синів Сейнта та Псалма. Тепер він стверджує, що йому не дають бачитися з дітьми.

Після розлучення пара мала рівноцінну опіку. Кім хотіла, аби діти підтримували зв'язок з батьком. Проте скандальні заяви та поведінка репера змусили Кардаш'ян хвилюватися за їхню безпеку та підштовхнула звернутися до юристів. Останньою краплею зокрема стало те, що репер залучив доньку Норт до створення пісні разом з P.Diddy, якого звинувачують у торгівлі людьми, сексуальному насильстві та розбещенні неповнолітніх. Також він казав, що шкодує про народження дітей від Кім.