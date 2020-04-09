Заболевшая врач рассказала о первых симптомах коронавируса: рецепторы отключились

Коронавирус в Украине инфицировал 1668 человек, 52 людей умерли, 38 пациентом выздоровели. Российский врач-диетолог Евгений Кобыляцкая заразилась Covid-19 и описала первые симптомы инфекции в своем Telegram-канале. Медик рассказала, что первым тревожным знаком стала потеря у нее обоняния. Она не чувствовала вкуса пищи.

"Все было нормально. Я ела бутерброд с сыром. Обычный ржаной хлеб и обычный сыр, типа моцареллы. Ем и думаю – а отчего это сыр такой соленый?.. А это у меня обоняние уже пропало и тонкие вкусовые рецепторы отключились, остались только те, которые чувствовали соль", – сообщила врач.

Медик отметила, что к врачу она пошла только через неделю, когда у нее подскочила температура, до этого времени она лечилась дома народными средствами. Также она упомянула, что похудела во время болезни на три килограмма.

"Если не чувствуешь вкуса, то есть не интересно. Просто лень", –отметила она.

Кобылянская посоветовала укреплять иммунитет и серьезно относится к своему здоровью.

"Ложитесь в постель, обмотайте горло шарфом, наденьте теплые носки, укройтесь одеялом и попросите сварить вам куриный бульон... Целый день пейте чай с лимоном", – написала врач.

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