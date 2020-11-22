Эти заболевания могут повысить риск поражения мозга после COVID-19

Американские ученые обнаружили взаимосвязь между двумя распространенными заболеваниями и поражением мозга после коронавируса. Как показали результаты нового исследования, пациенты с сахарным диабетом 2 типа и гипертонией могут иметь больший риск получения неврологических осложнений после заражения COVID-19.

По данным ученых, у пациентов с диабетом и гипертонией мозговые кровотечения и инсульты могут развиваться чаще после заражения COVID-19. Эти данные были представлены на ежегодной встрече Радиологического сообщества Северной Америки, пишет издание News Medical.

В исследовании говорится, что сейчас есть уже очень много информации о влиянии COVID-19 на органы дыхания и самое частое осложнение – это пневмония. Однако вирус выходит за пределы дыхательной системы и может поражать также и другие органы человека, в том числе и мозг.

"И хотя осложнения на мозг более редки, о них врачи начинаю сообщать все чаще", - отметила доктор медицины Колби В. Фриман.

Доктор Фриман вместе с группой исследователей Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании изучили подборку 1357 пациентов с коронавирусом и обнаружили, что на МРТ были обозначены критические поражения, такие как закупорка сосудов, кровоизлияния в мозг и микроинсульты. У половины таких пациентов была артериальная гипертензия и/или диабет 2 типа. Это доказывает, что эти два заболевания повышают риск развития неврологических осложнений.

Ученые отметили, что пациенты с диабетом и гипертонией входят в группу риска, но медикам стоит внимательно обследовать таких больных, даже если у них коронавирусная болезнь протекает в легкой форме.

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