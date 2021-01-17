Эти заболевания маскируются под плохое настроение: какие симптомы нужно знать

Плохое настроение бывает даже у самых жизнерадостных и позитивных людей. Причин тому, может быть много и иногда это простая нехватка витаминов или солнца, особенно в зимнее время. Однако медики назвали серьезные заболевания, которые маскируются под плохим настроением и именно подавленное состояние часто становится единственным симптомом.

Если вас часто посещает угнетенное состояние без видимой причины или вами овладевает жуткое раздражение по отношению к окружающим, то проблема может быть совершенно не в плохом характере. Какие симптомы скрытых заболеваний нужно знать, рассказали на портале From-ua.

Болезни щитовидной железы

Гормоны щитовидки контролируют все процессы организма и любой сбой в области метаболизма может вызвать проблемы с вниманием, тревожность, нервозность или подавленность. Чтобы проверить свое состояние, необходимо обратиться к эндокринологу и сдать анализ на гормоны. Возможно, для того, чтобы исправить настроение, достаточно будет пропить курс необходимых препаратов.

Диабет

Нарушения баланса глюкозы в крови может привести к недостаточной выработке химических веществ, которые так необходимы организму. Например, недостаток серотонина вызывает раздражительность, агрессию, тревожность и даже панические атаки. Уровень сахара обязательно нужно держать под контролем, и, если ваше раздражение проявляется очень часто и без существенных причин – немедленно обращайтесь к врачу, чтобы пройти обследование на диабет.

Хронические боли

Хорошее настроение надолго не удержится, если человека посещают хронические боли непонятного происхождения. Даже препараты, которые их снимают, не могут дать долгосрочного эффекта. Резкие перепады настроения и раздражительность – часто бывают побочным эффектом болеутоляющих препаратов.

Депрессия

Угнетенное состояние, постоянное чувство подавленности, ощущение бессилия и другие проявления плохого настроения часто бывают у людей, которые страдают тревожными расстройствами, биполярным расстройством, депрессией, посттравматическим расстройством. К плохому настроению часто добавляются резкие эмоциональные перепады и повышенная агрессивность.

Недостаток витамина D

Если вы работаете дома и редко выходите на улицу и при этом ваш организм испытывает недостаток солнечного света, то это приводит к дефициту витамина D. Нарушение сна свидетельствует о нарушениях циркадных ритмов, и усугубляет ситуацию депрессивное состояние и депрессия. Нужно проверить организм на дефицит витамина D.

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