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Заболеваемость коронавирусом в Украине вырастет: когда ожидается новый пик

Суббота 30 января 2021 22:11
Заболеваемость коронавирусом в Украине вырастет: когда ожидается новый пик
Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

С 8 по 24 января в Украине действовал строгий локдаун, во время которого была существенно ограничена возможность посещать общественные места. Тем не менее украинцы продолжают заражаться, хоть показатели и снизились. Когда в Украине ожидается новый пик заболеваемостью COVID-19, рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская.

В эфире Апостроф Live медик прокомментировала официальную статистику заболеваемости коронавирусом, а также рассказала, когда в Украине можно будет наблюдать результаты наложения дополнительных ограничений в период так называемого "январского локдауна".

"Я думаю, что надо дождаться определенного инкубационного периода - 14 дней - и тогда мы увидим, как складывается ситуация после ограничительных мер, после локдауна. То, что рост будет, понятно. Насколько большим он будет, зависит от поведения людей, потому что они должны соблюдать противоэпидемические мероприятия. Они не отменены, и карантин в Украине не отменен. С другой стороны, владельцы заведений, которым уже разрешено работать, также должны соблюдать все необходимые противоэпидемические нормы и мероприятия. Если все будут их соблюдать, то рост будет более или менее небольшим. Если нет - возможно, более существенный рост", - подчеркивает врач.

Также Мухарская оспорила статистику заболеваемости, публикуемую Минздравом.

"Те цифры, которые озвучивает Минздрав, не говорят о количестве заболевших людей. Они свидетельствуют о тех людях, которые прошли обследование методом ПЦР-тестирования. То есть большинство людей, которые болеют бессимптомно или в легкой форме и не обратились за медицинской помощью либо же обратились, но не сделали тест - в эту статистику не попадают. Поэтому неправильно говорить, что это количество заболевших. Стоит говорить, что это люди, которые получили положительный результат ПЦР-тестирования. Количество больных значительно больше, чем мы слышим каждый день", - добавила специалист.

Напомним, ранее академик раскритиковала статистику смертности от коронавируса в Украине.

Ранее ученая рассказала, как заставить украинцев вакцинироваться.

До этого мы рассказывали, как влияет коронавирус при наличии онкологических заболеваний.

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