Как не заболеть коронавирусом: Супрун рассказала, нужно ли избегать животных

Коронавирус в Украине стал причиной боязни контактов с животными
Коронавирус в Украине зафиксирован в 73 человек, большая половина из них - в Киеве. На днях в сети появилось фото билбордов Минздрава, на которых указывалось, что нужно избегать контактов с животными, чтобы не заболеть COVID-19. Правдивость этой информации вызвало у людей сомнения.
В министерстве заявили, что эта информация базировалась на данных по состоянию на конец января и начало февраля. Но владельцы животных начали паниковать. Защитники животных в регионах сообщили о большом количестве сдачи зверюшек в местные приюты.
Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала в своем Facebook о том, что ВОЗ и другие организации отмечают, что в данное время нет доказательств того, что животные могут быть носителями коронавируса, или же человек может заразить вирусом своего питомца.
При этом существуют рекомендации, как лучше обращаться с животными в период распространения вируса:
Супрун также ответила на вопрос, если домашние животные не могут заболеть COVID-19, могут ли они каким-то образом перенести вирус на себе? По ее словам, теоретически это возможно, но риск очень низкий.
Это возможно в случае, если больной человек кашляла или чихала на животное, а потом другой человек коснулся этого животного, а затем, не помыв руки, коснулся своего лица, носа или рта.
Ранее Уляна Супрун рассказала про создание вакцин от COVID-19 и объяснила, сколько еще ждать лекарство от коронавируса.