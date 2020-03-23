Как не заболеть коронавирусом: Супрун рассказала, нужно ли избегать животных

Коронавирус в Украине зафиксирован в 73 человек, большая половина из них - в Киеве. На днях в сети появилось фото билбордов Минздрава, на которых указывалось, что нужно избегать контактов с животными, чтобы не заболеть COVID-19. Правдивость этой информации вызвало у людей сомнения.

В министерстве заявили, что эта информация базировалась на данных по состоянию на конец января и начало февраля. Но владельцы животных начали паниковать. Защитники животных в регионах сообщили о большом количестве сдачи зверюшек в местные приюты.

Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала в своем Facebook о том, что ВОЗ и другие организации отмечают, что в данное время нет доказательств того, что животные могут быть носителями коронавируса, или же человек может заразить вирусом своего питомца.

При этом существуют рекомендации, как лучше обращаться с животными в период распространения вируса:

Если вы не болеете COVID-19, то можете общаться со своим питомцем так, как обычно. При этом следует тщательно заботиться о гигиене рук до и после контакта с животным.

Выгуливайте животных в местах, где нет скопления людей. После прогулки обязательно мойте лапы водой и мылом.

Не лишним сейчас будет также более тщательный уход за игрушками и сосудами для воды и пищи зверька. Также необходимо заранее позаботиться о запасе еды и лекарств для животных.

Людям, имеющим подтвержденный COVID-19, рекомендуют ограничивать контакт с животными до тех пор, пока не будет известно больше информации о вирусе и его особенностях.

Если человек болен, стоит попросить кого-то другого позаботиться о любимце на этот период, и вообще избегать контакта. Если такой возможности нет, то рекомендуют: при контакте с животным одевать маску, не делиться едой, не целовать или обнимать любимца, и очень тщательно мыть руки до и после контакта.

Супрун также ответила на вопрос, если домашние животные не могут заболеть COVID-19, могут ли они каким-то образом перенести вирус на себе? По ее словам, теоретически это возможно, но риск очень низкий.

Это возможно в случае, если больной человек кашляла или чихала на животное, а потом другой человек коснулся этого животного, а затем, не помыв руки, коснулся своего лица, носа или рта.

Ранее Уляна Супрун рассказала про создание вакцин от COVID-19 и объяснила, сколько еще ждать лекарство от коронавируса.